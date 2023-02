Marca drugo zapisovanje spominov starejših

V nadaljevanju preberite:

Zavod Dobra pot, zavod za kulturo in sonaravno delovanje, napoveduje drugo vseslovensko akcijo beleženja spominov starejših Zapišimo spomine, ki bo organizirano med 15. in 29. marcem. Zbrati želijo čim več pričevanj starejših, ki so, poudarjajo v zavodu, zakladnica izkušenj in spominov.