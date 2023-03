Moč se skriva v sodelovanju in povezovanju

V nadaljevanju preberite:

V mestni četrti Nova vas, ki je z dobrimi 10.000 prebivalci ena večjih v mestni občini Maribor, so se pred desetimi leti organizirali kot samoorganizirana četrtna skupnost. V kratkem času so dosegli nekaj pomembnih uspehov, kar je spodbudilo organiziranje enajstih zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru. Na njih večinoma starejši razpravljajo in rešujejo probleme, ki jih imajo v skupnosti.