Modrost je povezana tudi s humorjem

Je modrost povezana s starostjo? Jo je mogoče izmeriti? Kako se kaže? To je le nekaj vprašanj, ki jih je postavila psihologinja dr. Marlena Plavšić z Univerze Juraja Dobrile iz Pulja v okviru svojega predavanja Modrost in dobro počutje v starejši dobi. Odprla je nov cikel predavanj in pogovorov v Cankarjevem domu, ki je nastal v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim središčem Koper in ima naslov O fenomenu starosti.