Mojster poklica, ki izumira

Je še edini v Ljubljani in okolici, ki zna iz lesa izstružiti vsakršno okroglino, pa tudi sicer bi lahko mojstre, kakršen je on, pri nas prešteli na prste ene roke. Vojko Kovač je eden zadnjih še delujočih lesnih strugarjev; njegov poklic so iz šolskega sistema izločili že, ko se ga je v poznih 60. letih začel učiti sam. Ker je bil lesni strugar, nekoč cenjeni profil lesnega mojstra, tudi njegov oče, se je te obrti lahko izučil kar doma. Poleg poklica je po očetu podedoval tudi starinsko delavnico s stotinami kosov unikatnega orodja za obdelavo lesa, ki pričajo o izjemnem, zdaj že večinoma izgubljenem znanju starih mojstrov.

Letnik 1951. Že vse življenje živi na ljubljanskem Vodmatu, kjer je živel tudi njegov oče. Po njem je podedoval delavnico in veselje do lesnega strugarstva. Po osnovni šoli se je zapisal poklicu lesnega strugarja, ki ga danes ni več mogoče najti v klasifikaciji poklicev. Potem ko so leta 1968 ukinili izobraževanje zanj, se je svojega poklica priučil v domači delavnici. Od takrat pa do danes je na svojih stružnicah izdelal na stotisoče različnih, marsikdaj unikatnih, tudi nekaj umetniških izdelkov od lesne galanterije do pohištvenih in arhitekturnih elementov, ki pričajo o nekdanjem mojstrstvu lesnega strugarstva. Nobeden od potomcev, ima sina, hčer in dva vnuka, ni krenil po njegovi poklicni poti.