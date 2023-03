Morda pa ni vse tako strašno slabo

V nadaljevanju preberite:

Biserka Ošlaj Omahen je večino svoje aktivne življenjske poti namenila davkom in financam, kar je bilo še posebej zanimivo zato, ker se je v tem ukvarjala v času velikih sprememb v letih 1990 in 1991. Takrat so bili nekateri davki, predvsem dohodnina in davek od dobička pravnih oseb, velika novost tudi za ekonomiste. »Ta izziv novega je bil izjemno privlačen, bilo je zanimivo in zatorej nič mračno,« pravi iskriva sogovornica, ki sedaj najde mir in spokoj v naravi.