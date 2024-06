Muzej pride tudi k stanovalcem DSO

V nadaljevanju preberite:

Narodni muzej Slovenije, ki hrani ne le vrhunce slovenske, ampak tudi svetovne kulturne dediščine, kot je edinstvena neandertalčeva piščal, ki je najstarejše glasbilo na svetu, ali pa rokodelsko čudovito izdelana 2600 let stara situla z Vač, ima že nekaj let tudi program za starejše. Raznovrstno dejavnost ne predstavljajo le v lastnih prostorih, ampak tudi na drugih lokacijah, kot so domovi za starejše.