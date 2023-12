Na kaj je treba biti pozoren pri bančnih storitvah?

Banke dražijo vodenje računov ali paketov ter plačila položnic pri bančnih okencih ter tako usmerjajo uporabnike k elektronskim kanalom, ki so cenejši. Kar nekaj potrošnikov pa ne želi uporabljati spletne in mobilne banke, med njimi je veliko starejših. Kaj jim svetujete?

Seniorjem, ki (še) ne uporabljajo sodobnih načinov plačevanja, svetujemo, da pri izbiri banke upoštevajo oddaljenost najbližje poslovalnice in razpoložljivost bankomatov. Spodbujamo pa tudi k učenju in uporabi digitalnih orodij, kolikor je to za posameznika mogoče. Na voljo so številni tečaji in delavnice, tudi brezplačni, ki pomagajo pri vključevanju v digitalno okolje. Postopno spoznavanje naprav, programov oziroma aplikacij ter postopkov, prinaša številne prednosti. A pomembno je, da se učenja lotimo sproščeno. Vsekakor pozivamo tudi banke in druge ponudnike finančnih storitev, da imajo posluh za seniorje, ki so že desetletja njihovi komitenti, in prilagodijo ponudbo tako, da so storitve na voljo vsem – tudi po klasičnih kanalih in za sprejemljivo ceno.

Katere storitve so banke v zadnjem času še posebno podražile?

Letos so najpogosteje dražile vodenje računa ali paketa – torej najosnovnejšo storitev. Več je bilo tudi podražitev plačila položnic pri bančnih okencih, kar uporabnike usmerja k elektronskemu poslovanju. Resda to prihrani čas in denar, a ne ustreza vsem. Nadomestilo za plačilo položnice v višini štirih evrov ali več je po našem mnenju močno pretirano in nekorektno, sploh če ga primerjamo z desetkrat cenejšim plačilom prek spletne banke. Zaznali smo tudi več podražitev dviga gotovine z debetno kartico na bankomatu druge banke, kar prav tako usmerja od fizičnega, to je gotovine, k digitalnemu.

Ali menite, da so te podražitve upravičene?

Glede na visoke dobičke, ki jih letos dosegajo banke, približujemo se milijardi evrov, težko rečemo, da so podražitve upravičene. Vzrok za tak poslovni rezultat pa ni le v dvigovanju nadomestil, temveč tudi in predvsem v višjih obrestnih merah za kredite, pri čemer jim obrestne mere za varčevanja sledijo s precejšnjim zaostankom. Potrošniki so že tako finančno obremenjeni zaradi splošnega dviga cen oziroma inflacije, zato bi se po našem mnenju banke letos lahko odrekle podražitvam nadomestil, a se jih pet za to ni odločilo.

Banke namesto navadnega osebnega računa potrošnike silijo k uporabi obogatenih paketov, katerih mesečno nadomestilo je višje. Kaj svetujete starejšim pri izbiri?

Res je, banke so se od preprostih računov, ki smo jim dodajali posamezne storitve, preusmerile k dražjim paketom. Resda je v paketih več storitev, a ni nujno, da jih tudi potrebujemo. Za primerjavo različnih računov in paketov svetujemo uporabo brezplačnega primerjalnika ZPS (https://www.zps.si/kalkulatorji/primerjajte-stroske-poslovanja-z-osebnim-racunom), ki ga bralci najdejo na zps.si v zavihku Nasveti in vodniki – Osebne finance. Vsekakor naj preverijo vsebine paketov, da ne bodo po nepotrebnem plačevali višjih stroškov za storitve, ki jih ne potrebujejo in ne uporabljajo.

Uporaba digitalnih bančnih poti je cenejša in prinaša prihranke, vendar je v zadnjem času čedalje več spletnih goljufij. Kaj svetujete v zvezi s tem?

Svetujemo previdnost, izobraževanje na področju digitalne pismenosti in spletnih zlorab, obisk delavnic, predavanj … Goljufi so tukaj res vedno korak ali celo skok pred nami. A to ni vzrok, da bi se spletu izogibali, le pristopiti moramo na pravi način. Trikrat se moramo prepričati, preden kaj kupimo oziroma plačamo. Biti moramo bolj previdni, manj zaupljivi in pripravljeni moramo biti na učenje. Žal je tako, a po drugi strani je vseživljenjsko učenje tudi pozitivno in naj nam ne bo žal časa, ki ga namenimo izobraževanju – o spletnih prevarah, ali čem drugem.

Če se uporabnik odloči za zamenjavo banke, na kaj mora biti pozoren?

Preveri naj ponudbo, stroške računa ali paketa, oddaljenost prve poslovalnice, število bankomatov. Veliko lahko izvemo od prijateljev in znancev, ki določeno banko že poznajo, tudi obisk nam najbližje poslovalnice in odnos uslužbencev nam lahko veliko povesta. Pri samem prehodu naj bodo prvi mesec pozorni na trajnike in direktne obremenitve, da ne bi zamujali s plačili. A načeloma vse uredi nova banka, zamenjava banke je – če nimamo kreditov ali drugih dolgov – enostavna.