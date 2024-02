Na koncu smo to, kar sami izberemo

V nadaljevanju preberite:

Pri Celjski Mohorjevi družbi je izšla knjiga Eksistencialno potovanje ameriškega profesorja psihologije dr. Micaha R. Sadigha. V njej prepleta razmišljanje dveh kulturno in generacijsko različnih mož: dunajskega nevrologa, psihiatra in filozofa dr. Viktorja Frankla (1905–1997) in klasika ruske literature Leva Nikolajeviča Tolstoja (1828–1910). Kljub razlikam imata podobne odgovore na temeljna življenjska vprašanja.