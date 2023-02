Najbolj iskan je prevoz k zdravniku

V nadaljevanju preberite:

Zaradi slabo razvitega javnega prometa občine na različne načine zagotavljajo mobilnost svojih prebivalcev, še posebej starejših. V občini Osilnica, denimo, vaščani, ki nimajo prevoza in morajo na primer k zdravniku, pokličejo na občino in se dogovorijo za prevoz. V številnih drugih občinah zagotavljajo brezplačne prevoze prek prostovoljcev in projektov Sopotnik in Prostofer. V občini Kočevje pa še ni minilo leto dni, odkar imajo novo obliko zagotavljanja prevozov na zahtevo.