Najdejo mir, se razgibajo in sprostijo

V nadaljevanju preberite:

oga je primerna za vse starostne skupine, tako za otroke, mladostnike, srednjo generacijo in upokojence, dokazujejo v Zvezi joga društev Slovenije. Življenjska doba se daljša, ljudje so čedalje bolj ozaveščeni, želijo si narediti nekaj zase in iščejo pomoč. Nekateri jo najdejo v jogi, ki je zanje terapevtska vadba, pri kateri najdejo mir, se razgibajo, umirijo in sprostijo.

»Joga deluje na vseh ravneh, fizično, mentalno in čustveno,« ugotavlja 71-letna Sonja Trplan, učiteljica joge v vsakdanjem življenju na Ptuju, ki ji v njenih skupinah pravijo legendarna vaditeljica joge. Pomembno je, da inštruktor prilagodi zahtevnost vaj in tehnik skupini.

Znanje je pridobivala v okviru društva, ki organizira izobraževanja in tečaje joge v vsakdanjem življenju, tako za bodoče inštruktorje kot dodatna izobraževanja za inštruktorje, ki že delajo. Ko je začenjala, pa so bili tudi tečaji bolj na začetku in bili so bolj samouki, se spominja: »Prva izobraževanja smo imeli prek fakultete za šport. Takrat je bil tam še zaposlen pokojni alpski smučar Rok Petrovič. Zanimal se je za jogo in dal je pobudo, da smo tam imeli tečaje za inštruktorje joge. Učili smo se motorike, anatomije, fiziologije gibanja in vsega, kar mora inštruktor znati.« Sčasoma se je to izobraževanje razvijalo in se razvilo tudi v društvih, ki jih je veliko po Sloveniji. Že v okviru društva Joga v vsakdanjem življenju Maribor jih deluje pet, na Ptuju, v Murski Soboti, Slovenski Bistrici, v koroški regiji in Mariboru.