Ne jemljimo vseh stvari preveč zares

Naša družbena komunikacija, ki je sestavljena iz veliko kriticizma, nezadovoljstva in jadikovanja, nam ni v pomoč, če imamo težave v duševnem zdravju. »Ko sem pred približno dvajsetimi leti začel govoriti o svojih težavah – v petih letih sem se šestkrat zdravil zaradi depresije –, so mi tudi intelektualci rekli, ja kaj pa to razlagaš v javnosti,« pravi 65-letni Nace Junkar, operni pevec in pevec zabavne glasbe, ki nadaljuje: »A o tem moramo govoriti.«