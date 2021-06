Ničesar ne jemljem smrtno resno, tudi sebe ne

Stane Saksida, filozof, psiholog in sociolog, dolgoletni direktor Inštituta za sociologijo, eden od utemeljiteljev ljubljanske šole sociologije, je nedavno dopolnil 90 let. Naš pogovor z njim je nastal dan pred tem rojstnim dnevom v taborski enoti Doma upokojencev Center v Ljubljani, ki je že 13 let njegovo bivališče.



Več v nadaljevanju.