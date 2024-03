Kazalniki varnosti upokojitve

V nadaljevanju preberite:

Na podlagi lani izmerjenih dejavnikov, ki vplivajo na varnost upokojitve v posamezni državi in na kakovost življenja upokojencev, se je Slovenija v letos objavljenih rezultatih raziskave Globalni indeks upokojevanja, ki jo vsako leto izvaja francoska mednarodna finančna družba Natixis, v primerjavi 44 držav z 21. mesta vnovič dvignila na 15., kar je največji dvig katerekoli države med prvih 20.

Za Slovenijo so se med prvih 25 držav uvrstile Velika Britanija, Izrael, Češka, Belgija, ZDA, Južna Koreja, Malta, Francija, Japonska in Estonija. Pred Slovenijo pa so Švedska, Finska, Kanada, Avstrija, Danska, Nemčija, Nova Zelandija, Avstralija, Nizozemska, Luksemburg, Irska, Islandija, Švica in na prvem mestu Norveška.