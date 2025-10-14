Nov nasmeh, nova svoboda: napredne All-on-X metode v praksi

Ko človek izgubi zobe, se spremeni veliko več kot le nasmeh. Hrana postane izziv, govor se zatika, samozavest je na preizkušnji. Dolgotrajno nošenje proteze je neprijetno, saj se pogosto pojavljajo bolečine, draženje dlesni, funkcionalnost pa ni takšna, kot je bila nekoč, ko ste imeli še trdne in svoje zobe. A sodobna implantologija je te omejitve premaknila daleč v preteklost. Z naprednimi tehnikami in individualnim načrtovanjem danes ponuja trajno, estetsko in popolnoma naravno rešitev: terapijo ALL-ON-X.

Gre za napredno obliko fiksne implantološke terapije, pri kateri se celoten zobni lok nadomesti s konstrukcijo, pritrjeno na štiri ali več vsadkov – od tod ime All-on-4 oziroma širše All-on-X. Številka »X« označuje prilagodljivost, saj se število in vrsta implantatov izbereta glede na anatomske pogoje posameznega pacienta.

Klasični All-on-4 je osnova, njegove napredne različice pa vključujejo inovativne tehnike, kot so zigomatični, pterigoidni, transnazalni in individualno izdelani subperiostalni implantati, ki omogočajo varno vstavitev tudi ob izrazitem pomanjkanju čeljustne kosti.

V Ortoimplantu DENTAL SPA, centru implantološke odličnosti pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, so te metode razvili do popolnosti. S kombinacijo dolgoletnih izkušenj, digitalne diagnostike in edinstvenega protokola DENTAL SPA ustvarjajo personalizirane načrte terapij, s katerimi pacientom vračajo funkcionalen ugriz, naraven videz in – kar je najpomembneje – občutek miru in zaupanja.

Družina Trampuš s strokovnostjo in toplino že več kot tri desetletja ustvarja nove nasmehe. FOTO: Leon Vidic

Kliniko vodi dr. Zdenko Trampuš, pri delu pa vsakodnevno sodelujeta žena Ivana in sin dr. Martin Trampuš, ki s svojim znanjem in podporo dopolnjujeta njegovo dolgoletno strokovno pot. Skupaj ustvarjajo edinstveno sinergijo izkušenj in sodobnega pristopa. Prav ta povezanost družine daje Ortoimplantu DENTAL SPA poseben značaj – toplino, kontinuiteto in občutek zaupanja, ki ga pacienti začutijo že ob prvem obisku.

Pomanjkanje kosti ni več ovira

Pred nekaj desetletji je veljalo, da vstavitev zobnih implantatov brez zadostne čeljustne kosti ni mogoča. Pacienti, ki so zaradi dolgotrajne brezzobosti ali napredovale parodontalne bolezni izgubili kostno maso, so pogosto slišali, da je proteza edina možna rešitev zanje.

Danes so te omejitve stvar preteklosti. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA pomanjkanje kosti ni več ovira za lep in funkcionalen nasmeh. S kombinacijo napredne diagnostike in inovativnih kirurških tehnik je mogoče vsaditi implantate tudi v primerih, kjer se je nekoč zdelo nemogoče.

All-on-4 FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

Klasična metoda All-on-4 omogoča obnovo celotnega zobnega loka s štirimi vsadki, ki so nameščeni pod posebej izračunanimi koti. To zagotavlja izjemno stabilnost tudi v primerih, ko je sprednji del čeljustne kosti le delno ohranjen. Pri izrazitejšem pomanjkanju kosti v zadnjem delu čeljusti se uporablja različica Zygoma All-on-4 , pri kateri se implantati sidrajo neposredno v ličnično (zigomatično) kost – izjemno trdno anatomsko strukturo, ki omogoča stabilno oporo mostičku tudi tam, kjer klasična implantacija ni mogoča.

Za primere, kjer ni dovolj kosti niti v sprednjem niti v zadnjem delu čeljusti, ekipa Ortoimplant DENTAL SPA uporablja pterigoidne in transnazalne vsadke. Ti se sidrajo globlje v področje ob nosni votlini ali v zadnji del zgornje čeljusti, kjer je kost najgostejša, kar zagotavlja popolno trdnost in trajnost nadomestkov. Če anatomske razmere ne dopuščajo niti teh tehnik, v kliniki uporabljajo individualno izdelane subperiostalne implantate – to so natančno prilegajoče kovinske konstrukcije, izdelane po meri na podlagi 3D digitalne slike pacientove čeljusti. Z njimi se zagotovita popolna funkcionalnost in estetika brez potrebe po kostnih presaditvah.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da pomanjkanje čeljustne kosti ne sme biti ovira za funkcionalen in estetski nasmeh. Z natančno digitalno diagnostiko, naprednimi kirurškimi tehnikami in dolgoletnimi izkušnjami ustvarjajo stabilne in trajne rešitve tudi v primerih, za katere je to nekoč veljalo za nemogoče. Tudi vi sanjate o lepem in funkcionalnem nasmehu? Prijavite se na brezplačni specialistično-diagnostični pregled.

Zgodba gospe Zoye: ko se nasmeh znova vrne v življenje

Številni zadovoljni pacienti klinike Ortoimplant DENTAL SPA so najboljši dokaz, da pomanjkanje kosti ali dolgotrajne težave z zobmi niso več ovira za zdrav in trden nasmeh. Ena izmed njih je gospa Zoya, ki je v kliniko prišla z napredovalim parodontitisom in dolgotrajnimi bolečinami.

»Vedno sem imela bolečine. Eno leto sem zaradi parodontitisa celo dvajsetkrat obiskala zdravnika. Bilo je grozno, predvsem čiščenje dlesni,« se spominja Zoya, ki ji je bolezen močno poslabšala kakovost življenja. Hrana ji ni bila več užitek, svoj nasmeh pa je skrivala.

»Njenih zob žal ni bilo več mogoče rešiti. Odločili smo se za vstavitev implantatov po metodi All-on-4 v zgornji in spodnji čeljusti,« pojasnjuje dr. Zdenko Trampuš, DDS. Z izbiro te tehnike je ekipa pacientki omogočila trajno, fiksno rešitev, ki ji je povrnila stabilnost, funkcionalnost in naraven videz zob.

Danes je Zoya spet srečna in nasmejana ženska, ki uživa življenje s polnimi pljuči. »Rešil me je prihodnosti in mi omogočil, da je moje življenje veliko lepše kot prej,« pove z nasmehom, ki zdaj govori sam zase.

Poseben protokol v skrbi za vsakega pacienta

Vsaka uspešna terapija se začne z natančno diagnostiko. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je prvi specialistično-diagnostični pregled brezplačen, saj verjamejo, da je temelj zaupanja med zdravnikom in pacientom prav jasen vpogled v trenutno stanje in razumevanje poti do rešitve. Pregled vključuje celovito funkcionalno in maksilofacialno analizo, 2D in 3D RTG diagnostiko s CBCT napravo ter digitalno fotografiranje ustne votline in obraza. Po podrobnem posvetu s specialistom pacient prejme individualno pripravljen terapevtski načrt, ki natančno opredeli potek terapije, časovni okvir in pričakovane rezultate.

FOTO: Leon Vidic

Posebnost klinike je DENTAL SPA protokol. Gre za inovativni pristop, ki presega klasično zobozdravstvo. Združuje vrhunsko diagnostiko, sodobne implantološke in protetične postopke ter sproščujoče SPA tretmaje, ki pospešujejo okrevanje in izboljšujejo počutje. Ker je Ortoimplant DENTAL SPA registriran tudi za anesteziologijo, lahko pacienti poseg opravijo v stanju zmanjšane zavesti, t. i. analgosedaciji, ki jo nadzoruje anesteziolog. Tako celoten postopek poteka popolnoma brez bolečin in stresa, mnogi pacienti pa se odločijo, da poseg preprosto prespijo.

DENTAL SPA protokol vključuje tudi regenerativne tretmaje, kot so limfna drenaža, magnetoterapija, avtotransfuzija ozonirane krvi, intravenska suplementacija vitaminov in mineralov ter hiperbarična kisikova terapija (HBOT). Ta dokazano pospešuje celjenje tkiv, zmanjšuje tveganje zapletov in optimizira rezultate implantoloških posegov.

Ortoimplant DENTAL SPA

Posebno doživetje je tudi Zuu Bar. V Kliniki so namreč namesto klasične čakalnice ustvarili poseben dentalni kavarniški prostor, v katerem se pacienti lahko sprostijo pred, med posegom ali po njem. Namesto značilnega vonja in zvokov zobozdravstvenih ordinacij jih tukaj pričakajo prijeten ambient, umirjena glasba in izbor zdravih napitkov. Celotna SPA cona klinike je zasnovana tako, da spodbuja sprostitev in dobro počutje, kar še dodatno zmanjšuje stres in strah, povezan z zobozdravstvenimi postopki.

Takšen celostni pristop pacientu vrača nasmeh, energijo, dobro počutje in občutek, da je resnično v najboljših rokah.

FOTO: Leon Vidic

