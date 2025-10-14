  • Delo mediji d.o.o.
    Generacija+

    Nov nasmeh, nova svoboda: napredne All-on-X metode v praksi

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Napredne All-on-X metode v Ortoimplant DENTAL SPA omogočajo popolno obnovo nasmeha tudi brez čeljustne kosti FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Napredne All-on-X metode v Ortoimplant DENTAL SPA omogočajo popolno obnovo nasmeha tudi brez čeljustne kosti FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    14. 10. 2025 | 08:41
    14. 10. 2025 | 08:41
    9:41
    A+A-

    Ko človek izgubi zobe, se spremeni veliko več kot le nasmeh. Hrana postane izziv, govor se zatika, samozavest je na preizkušnji. Dolgotrajno nošenje proteze je neprijetno, saj se pogosto pojavljajo bolečine, draženje dlesni, funkcionalnost pa ni takšna, kot je bila nekoč, ko ste imeli še trdne in svoje zobe. A sodobna implantologija je te omejitve premaknila daleč v preteklost. Z naprednimi tehnikami in individualnim načrtovanjem danes ponuja trajno, estetsko in popolnoma naravno rešitev: terapijo ALL-ON-X.

    Gre za napredno obliko fiksne implantološke terapije, pri kateri se celoten zobni lok nadomesti s konstrukcijo, pritrjeno na štiri ali več vsadkov – od tod ime All-on-4 oziroma širše All-on-X. Številka »X« označuje prilagodljivost, saj se število in vrsta implantatov izbereta glede na anatomske pogoje posameznega pacienta.

    Klasični All-on-4 je osnova, njegove napredne različice pa vključujejo inovativne tehnike, kot so zigomatični, pterigoidni, transnazalni in individualno izdelani subperiostalni implantati, ki omogočajo varno vstavitev tudi ob izrazitem pomanjkanju čeljustne kosti.

    V Ortoimplantu DENTAL SPA, centru implantološke odličnosti pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, so te metode razvili do popolnosti. S kombinacijo dolgoletnih izkušenj, digitalne diagnostike in edinstvenega protokola DENTAL SPA ustvarjajo personalizirane načrte terapij, s katerimi pacientom vračajo funkcionalen ugriz, naraven videz in – kar je najpomembneje – občutek miru in zaupanja.

    Družina Trampuš s strokovnostjo in toplino že več kot tri desetletja ustvarja nove nasmehe. FOTO: Leon Vidic
    Družina Trampuš s strokovnostjo in toplino že več kot tri desetletja ustvarja nove nasmehe. FOTO: Leon Vidic

    Kliniko vodi dr. Zdenko Trampuš, pri delu pa vsakodnevno sodelujeta žena Ivana in sin dr. Martin Trampuš, ki s svojim znanjem in podporo dopolnjujeta njegovo dolgoletno strokovno pot. Skupaj ustvarjajo edinstveno sinergijo izkušenj in sodobnega pristopa. Prav ta povezanost družine daje Ortoimplantu DENTAL SPA poseben značaj – toplino, kontinuiteto in občutek zaupanja, ki ga pacienti začutijo že ob prvem obisku.

    Pomanjkanje kosti ni več ovira

    Pred nekaj desetletji je veljalo, da vstavitev zobnih implantatov brez zadostne čeljustne kosti ni mogoča. Pacienti, ki so zaradi dolgotrajne brezzobosti ali napredovale parodontalne bolezni izgubili kostno maso, so pogosto slišali, da je proteza edina možna rešitev zanje. 

    Danes so te omejitve stvar preteklosti. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA pomanjkanje kosti ni več ovira za lep in funkcionalen nasmeh. S kombinacijo napredne diagnostike in inovativnih kirurških tehnik je mogoče vsaditi implantate tudi v primerih, kjer se je nekoč zdelo nemogoče.

    All-on-4 FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA
    All-on-4 FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA
    Klasična metoda All-on-4 omogoča obnovo celotnega zobnega loka s štirimi vsadki, ki so nameščeni pod posebej izračunanimi koti. To zagotavlja izjemno stabilnost tudi v primerih, ko je sprednji del čeljustne kosti le delno ohranjen. Pri izrazitejšem pomanjkanju kosti v zadnjem delu čeljusti se uporablja različica Zygoma All-on-4, pri kateri se implantati sidrajo neposredno v ličnično (zigomatično) kost – izjemno trdno anatomsko strukturo, ki omogoča stabilno oporo mostičku tudi tam, kjer klasična implantacija ni mogoča.

    Za primere, kjer ni dovolj kosti niti v sprednjem niti v zadnjem delu čeljusti, ekipa Ortoimplant DENTAL SPA uporablja pterigoidne in transnazalne vsadke. Ti se sidrajo globlje v področje ob nosni votlini ali v zadnji del zgornje čeljusti, kjer je kost najgostejša, kar zagotavlja popolno trdnost in trajnost nadomestkov. Če anatomske razmere ne dopuščajo niti teh tehnik, v kliniki uporabljajo individualno izdelane subperiostalne implantate – to so natančno prilegajoče kovinske konstrukcije, izdelane po meri na podlagi 3D digitalne slike pacientove čeljusti. Z njimi se zagotovita popolna funkcionalnost in estetika brez potrebe po kostnih presaditvah.

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da pomanjkanje čeljustne kosti ne sme biti ovira za funkcionalen in estetski nasmeh. Z natančno digitalno diagnostiko, naprednimi kirurškimi tehnikami in dolgoletnimi izkušnjami ustvarjajo stabilne in trajne rešitve tudi v primerih, za katere je to nekoč veljalo za nemogoče.

    Tudi vi sanjate o lepem in funkcionalnem nasmehu? Prijavite se na brezplačni specialistično-diagnostični pregled.

    Zgodba gospe Zoye: ko se nasmeh znova vrne v življenje

    Številni zadovoljni pacienti klinike Ortoimplant DENTAL SPA so najboljši dokaz, da pomanjkanje kosti ali dolgotrajne težave z zobmi niso več ovira za zdrav in trden nasmeh. Ena izmed njih je gospa Zoya, ki je v kliniko prišla z napredovalim parodontitisom in dolgotrajnimi bolečinami.

    »Vedno sem imela bolečine. Eno leto sem zaradi parodontitisa celo dvajsetkrat obiskala zdravnika. Bilo je grozno, predvsem čiščenje dlesni,« se spominja Zoya, ki ji je bolezen močno poslabšala kakovost življenja. Hrana ji ni bila več užitek, svoj nasmeh pa je skrivala.

    »Njenih zob žal ni bilo več mogoče rešiti. Odločili smo se za vstavitev implantatov po metodi All-on-4 v zgornji in spodnji čeljusti,« pojasnjuje dr. Zdenko Trampuš, DDS. Z izbiro te tehnike je ekipa pacientki omogočila trajno, fiksno rešitev, ki ji je povrnila stabilnost, funkcionalnost in naraven videz zob.

    Danes je Zoya spet srečna in nasmejana ženska, ki uživa življenje s polnimi pljuči. »Rešil me je prihodnosti in mi omogočil, da je moje življenje veliko lepše kot prej,« pove z nasmehom, ki zdaj govori sam zase.

    Poseben protokol v skrbi za vsakega pacienta

    Vsaka uspešna terapija se začne z natančno diagnostiko. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je prvi specialistično-diagnostični pregled brezplačen, saj verjamejo, da je temelj zaupanja med zdravnikom in pacientom prav jasen vpogled v trenutno stanje in razumevanje poti do rešitve. Pregled vključuje celovito funkcionalno in maksilofacialno analizo, 2D in 3D RTG diagnostiko s CBCT napravo ter digitalno fotografiranje ustne votline in obraza. Po podrobnem posvetu s specialistom pacient prejme individualno pripravljen terapevtski načrt, ki natančno opredeli potek terapije, časovni okvir in pričakovane rezultate.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    Posebnost klinike je DENTAL SPA protokol. Gre za inovativni pristop, ki presega klasično zobozdravstvo. Združuje vrhunsko diagnostiko, sodobne implantološke in protetične postopke ter sproščujoče SPA tretmaje, ki pospešujejo okrevanje in izboljšujejo počutje. Ker je Ortoimplant DENTAL SPA registriran tudi za anesteziologijo, lahko pacienti poseg opravijo v stanju zmanjšane zavesti, t. i. analgosedaciji, ki jo nadzoruje anesteziolog. Tako celoten postopek poteka popolnoma brez bolečin in stresa, mnogi pacienti pa se odločijo, da poseg preprosto prespijo.

    DENTAL SPA protokol vključuje tudi regenerativne tretmaje, kot so limfna drenaža, magnetoterapija, avtotransfuzija ozonirane krvi, intravenska suplementacija vitaminov in mineralov ter hiperbarična kisikova terapija (HBOT). Ta dokazano pospešuje celjenje tkiv, zmanjšuje tveganje zapletov in optimizira rezultate implantoloških posegov.

    Ortoimplant DENTAL SPA
    Ortoimplant DENTAL SPA

    Posebno doživetje je tudi Zuu Bar. V Kliniki so namreč namesto klasične čakalnice ustvarili poseben dentalni kavarniški prostor, v katerem se pacienti lahko sprostijo pred, med posegom ali po njem. Namesto značilnega vonja in zvokov zobozdravstvenih ordinacij jih tukaj pričakajo prijeten ambient, umirjena glasba in izbor zdravih napitkov. Celotna SPA cona klinike je zasnovana tako, da spodbuja sprostitev in dobro počutje, kar še dodatno zmanjšuje stres in strah, povezan z zobozdravstvenimi postopki.

    Takšen celostni pristop pacientu vrača nasmeh, energijo, dobro počutje in občutek, da je resnično v najboljših rokah.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    Čas je za nov nasmeh: prijavite se na pregled

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA zobozdravstvo presega klasično izkušnjo.

    Razmišljate o zobnih implantatih skupaj z natančno 2D/3D digitalno RTG-diagnostiko in izdelavo individualnega terapevtskega načrta? Za termin pokličite na +385 1 3703 498, pišite na info@ortoimplant.hr ali oddajte spletni obrazec.

    Za še več navdiha, strokovnih nasvetov in resničnih zgodb pacientov spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, YouTube, TikTok in LinkedIn.

    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA

    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Poslanec Prednik po hudih obtožbah o nasilju odstopa kot poslanec

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja.
    13. 10. 2025 | 10:27
    Preberite več
