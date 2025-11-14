Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

Dolga desetletja je bil obisk zobozdravnika povezan z neprijetnimi občutki. Sterilne ordinacije, vonj po razkužilih, zvok svedra in hladne, bele luči so ustvarjali vzdušje, v katerem je bila napetost skoraj otipljiva. Že pogled na zobozdravstveni stol je v mnogih vzbujal živčnost, strah in včasih celo paniko. Zobozdravstvo je bilo nuja, ne izkušnja.

Danes pa se vse to spreminja. Zobozdravstvena skrb je doživela svojo redefinicijo in iz klasične medicine prešla v personalizirano obliko skrbi, kjer pacient ni več številka, temveč oseba s svojo zgodbo, potrebami in pričakovanji. Pristopi niso več univerzalni, temveč zasnovani po meri posameznika, z razumevanjem njegove anatomije, čustev in življenjskega sloga.

Najpomembnejša sprememba pa se je zgodila v odnosu med pacientom in zobozdravniškim osebjem. V ospredje so stopili empatija, toplina in spoštovanje, ki ustvarjajo okolje zaupanja in sproščenosti. Prav to je tisto, kar nas pogosto spodbudi, da naredimo prvi korak. Da se po letih odlašanja odločimo za spremembo, ki lahko resnično preoblikuje življenje.

Ko se prvič spet samozavestno nasmehnemo, razumemo, da zobozdravstvo danes ni več le popravljanje zob, temveč pot do boljšega počutja, samopodobe in notranjega miru. In prav takšno izkušnjo že več kot tri desetletja ustvarjajo v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA, implantološkem centru odličnosti v Zagrebu, kjer personaliziran pristop All-on-X dokazuje, da je zobozdravstvo lahko tudi umetnost razumevanja človeka.

V Ortoimplant DENTAL SPA odnos do pacientov temelji na empatiji, zaupanju in občutku popolne varnosti skozi celoten proces zdravljenja. FOTO: Leon Vidic

Kjer znanost sreča človečnost

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA so meje klasičnega zobozdravstva prestavili mnogo dlje od rutinskih terapij. Pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, priznanega strokovnjaka z več kot tridesetletnimi izkušnjami, so se specializirali za najzahtevnejše primere brezzobosti, pri katerih je izguba čeljustne kosti pogosto pomenila konec možnosti za zobne vsadke.

Tu pomanjkanje kosti ni ovira, temveč izziv, ki ga rešujejo z naprednimi metodami, kot so All-on-4, Zygoma All-on-4, pterigoidni, transnazalni in individualno oblikovani subperiostalni vsadki. Gre za tehnike, ki omogočajo stabilno in trajno rešitev tudi v primerih, ko klasična vstavitev implantatov ni mogoča.

Vsaka terapija se začne s celovitim specialistično-diagnostičnim pregledom, ki vključuje funkcionalno in maksilofacialno analizo, digitalno 2D- in 3D-diagnostiko, intraoralni sken, specialistično obravnavo in izdelavo natančnega terapevtskega načrta. Pacient tako že na prvem srečanju prejme popoln vpogled v svoje stanje in jasno zasnovan načrt poti do novega nasmeha.

FOTO: Leon Vidic

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poudarjajo, da njihov cilj ni le nadomestitev zob, temveč povrnitev občutka celovitosti, varnosti in kakovosti življenja. Vsaka zgodba si zasluži svoj srečni konec, pravijo v kliniki, kjer zdravljenje presega tehnično izvedbo in postane osebna izkušnja preobrazbe.

»Stomatologija je moja strast že tri desetletja. Najbolj srečen sem, ko mi pacienti povedo, da imajo občutek, kot da spet žvečijo z lastnimi zobmi,« pripoveduje dr. Zdenko Trampuš, specialist, ki ljudem pomaga povrniti nasmeh, ki si ga zaslužijo.

Zobozdravstvo, ki zdravi in sprošča

V Ortoimplantu DENTAL SPA so razvili pristop, ki presega klasično razumevanje zobozdravstva. Njihov DENTAL SPA protokol združuje vrhunsko implantološko znanje, napredno diagnostiko in regenerativne tretmaje, ki poskrbijo, da zdravljenje postane del celostne skrbi za telo in duha.

Klinika je registrirana za anesteziologijo, kar pacientom omogoča izvedbo terapij v stanju analgosedacije – nežne, nadzorovane sprostitve, pri kateri pacient ostane v varnem in mirnem stanju zmanjšane zavesti. Takšen pristop odpravi strah in stres, obenem pa omogoča, da se posegi opravijo natančneje in v popolnem udobju.

Toda DENTAL SPA protokol se ne konča z zobozdravstvenim posegom. Po njem sledijo terapije, namenjene okrevanju in celjenju, ki potekajo v umirjeni SPA coni klinike. Tam so pacientom na voljo limfna drenaža, ozonoterapija (avtotransfuzija ozonirane krvi), magnetoterapija, intravenska suplementacija in hiperbarična kisikova terapija (HBOT). Ta je med zobozdravstvenimi ustanovami redkost, znanstveno dokazano pospešuje celjenje tkiv, zmanjšuje tveganje zapletov in izboljšuje splošno regeneracijo po implantoloških posegih.

Vse poteka v sproščenem, pomirjujočem ambientu, kjer pacient ne zazna običajnih dražljajev zobozdravstvenega okolja. Mir, prijetne vonjave in tiha glasba ustvarijo občutek varnosti in dobrega počutja. Del tega koncepta je tudi Zuu Bar, prvi dentalni kavarniški prostor, kjer lahko pacienti po terapijah ali med odmori uživajo v zdravih napitkih in sproščenem pogovoru, kot bi bili v butičnem velnesu, ne pa v ordinaciji.

DENTAL SPA protokol združuje implantologijo, sprostitvene terapije in analgosedacijo v celostno pot okrevanja. FOTO: Leon Vidic

Družina, ki je zobozdravstvu dala srce

Za kliniko Ortoimplant DENTAL SPA stoji vizija njenega ustanovitelja dr. Zdenka Trampuša, strokovnjaka, ki je pred več kot tridesetimi leti začel graditi implantološki center, kakršnega do tedaj v regiji ni bilo. Njegova predanost natančnosti, razumevanju pacienta in nenehnemu razvoju metod je oblikovala temelje klinike, ki danes velja za sinonim vrhunskosti in zaupanja.

Letos se mu je pri delu pridružil sin dr. Martin Trampuš, ki nadaljuje tradicijo družinske vizije in v vsakdan vnaša sodobne pristope digitalne implantologije. Pomemben del ekipe je tudi Ivana Trampuš, ki z osebnim pristopom skrbi, da se vsak pacient počuti razumljenega in varnega. Skupaj so generacija, ki združuje bogate izkušnje in svežo energijo, znanje in inovativnost, tradicijo in prihodnost.

Družina Trampuš vodi kliniko z vizijo, ki združuje strokovnost, toplino in globoko zavezanost dobrobiti pacientov. FOTO: Leon Vidic

V Ortoimplantu DENTAL SPA verjamejo, da je resnično uspešno zdravljenje mogoče le tam, kjer se pacient počuti sprejetega in razumljenega. Prav zato je vsak korak v njihovi kliniki usmerjen v človeka, v njegovo udobje, čustveno varnost in željo po življenjski spremembi. Mnogi pacienti pravijo, da se niso vrnili le po nov nasmeh, temveč po občutek zaupanja, miru in samozavesti, ki ga dolgo niso poznali. Postanite tudi vi del družine zadovoljnih pacientov iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA. Začnite preobrazbo že danes: rezervirajte svoj termin za specialistično-diagnostični pregled na številki +385 1 3703 498 ali izpolnite obrazec na spletni strani klinike. Za še več navdiha, strokovnih nasvetov in resničnih zgodb pacientov spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, YouTube, TikTok in LinkedIn.

