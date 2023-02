Novomeški krofi gredo kot vroče žemljice

V nadaljevanju preberite:

Danes, na pustni torek, bodo stanovalci Doma starejših občanov Novo mesto dobili poseben posladek: najboljši krof, kar jih je v Sloveniji. Pred dnevi je namreč njihova ekipa osvojila ne enega, ampak dva laskava naslova, ki ju je podelila Turistična gostinska zbornica: pripravili so najboljši tradicionalni slovenski krof, obenem pa tudi tretji najboljši inovativni krof, ki so mu dodali jabolka in karamelo.