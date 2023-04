Odlično pivo, ki ga varijo dedki in babice

Najprej je bila šala, potem pa se je razvila v inovativen projekt: stanovalci in zaposleni v dunajskem domu starejših Hiša Atzgersdorf zvarijo okoli 6000 steklenic piva na leto. Stanovalci sodelujejo v celotnem postopku, saj je varjenje piva del oskrbe, s katero spodbujajo sodelovanje in ohranjanje motoričnih sposobnosti. Nič pa ni narobe, če je kakšna nalepka na steklenici zmečkana ali nalepljena postrani.

V niti ne treh letih sta postali pivi Oma in Opa prepoznavni. FOTO: Philipp Horak/Kwp

Marca letos so v domu starejših Atzgersdorf odprli prenovljene pivovarske prostore, v katerih bodo lahko varili 12.000 steklenic piva na leto, kar je enkrat več kot do zdaj. Toda bolj kot podatki o njihovih proizvodnih kapacitetah in prodaji je pomembno, da je postalo varjenje piva v tem domu zabaven in koristen način preživljanja prostega časa, s katerim si stanovalci krajšajo čas, ohranjajo motorične sposobnosti, se vključujejo v skupnost in spodbujajo občutke skupnosti. Podobno je po nekaterih drugih domovih v Avstriji, kjer pridelujejo lastni med, pripravljajo zeliščne mešanice, orehovec, pečejo torte in slaščice. Vsem pa je skupno, da v procesu nastajanja teh izdelkov sodelujejo tudi stanovalci.

Ležaka varijo po starem receptu iz leta 1841. FOTO: Sarah Bruckner

Vključujejo tudi osebe z demenco

S prenovo bodo v Hiši Atzgersdorf imeli tudi prostore za degustacije in dogodke. FOTO: Derenko

Začetki pivovarskih podvigov doma starejših Atzgersdorf segajo v leto 2020, ko so poskusili z novim projektom, ki so ga predlagali stanovalci. V postopek varjenja piva se lahko vključijo vsi stanovalci, tudi tisti, ki so zboleli za demenco, saj je namen, da se vključijo v skupnost in doživijo pomemben občutek uspeha. Stanovalci skupaj s pivovarjem sodelujejo v celotnem procesu priprave piva: skupaj meljejo in pasirajo slad, skrbijo za ustrezno temperaturo in pivo fermentirajo. Stanovalci doma poskrbijo tudi za etiketiranje steklenic, pri čemer pa ni pomembna perfekcija, ampak je povsem sprejemljivo, če je kakšna etiketa nalepljena nekoliko postrani ali zmečkana. Vse to le pripomore k njihovi avtentičnosti.

Ležaka varijo po starem receptu, ki je bil dodelan leta 1841 v Schwechatu. »S čudovitim sladnim telesom in finimi hmeljnimi aromami se odlično prilega tudi 23. okrožju z dolgo pivovarsko tradicijo,« pravijo v Atzgersdorfu. Varijo štiri vrste piva: lager so poimenovali Oma (Babica) in Opa (Dedek), svetlo pivo pa Hellmut in Hellga.

Nič ni narobe, če steklenice na koncu niso takšne kot v industrijski proizvodnji. FOTO: Sarah Bruckner

V proces varjenja piva vključujejo tudi stanovalce, ki imajo demenco. FOTO: Sarah Bruckner

Do zdaj so s svojim pivom napolnili okoli 15.000 steklenic, približno 6000 na leto. Na voljo je v 30 domovih za starejše občane, po novem pa bo piva Oma, Opa, Hellmut in Hellga mogoče naročiti tudi v vseh 150 dunajskih klubih upokojencev, v katerih prirejajo različne dejavnosti. Z letošnjo prenovo so v Atzgersdorfu pridobili tudi degustacijsko sobo in prostor za organiziranje zabav za prebivalce doma, zaposlene in starejše iz okolice, na katerih bodo seveda stregli svoje pivo. Jeseni pa načrtujejo tudi prve pivovarniške ekskurzije.

Pri varjenju piva sodelujejo stanovalci in zaposleni doma. FOTO: Sarah Bruckner

Recept ni skrivnost

»Kar se je najprej začelo kot šala, se je pred nekaj leti razvilo v izjemno zgodbo. Res je lepo videti, da zaposleni ideje stanovalcev jemljejo resno in se iz tega razvije nekaj čudovitega. S selitvijo v dom starejših ljudje namreč ne opustijo vseh svojih idej, strasti in želje po zabavi! Pivi Oma in Opa sta že skoraj legendarni in res okusni,« pravi Peter Hacker, dunajski minister za zdravje in predsednik Kuratorija dunajskih domov za starejše.

Oma, Opa, Hellmut in Hellga sta znana tudi izven doma. FOTO: Sarah Bruckner

Da pa je pivo iz doma starejših Atzgersdorf v tako kratkem času postalo prepoznavno, je verjetno pripomoglo tudi lansko priznanje. Revija Falstaff, ki je z naklado okoli 150.000 izvodov največja revija o vinu, hrani in potovanjih na nemško govornem območju, je lani razglasila Atzgersdorf za tretjo najbolj priljubljeno malo pivovarno na Dunaju. »Voda, hmelj, kvas, slad in veliko življenjskih izkušenj: to so sestavine babičinega in dedkovega piva iz Hiše Atzgersdorf,« so zapisali ob razglasitvi. Recept, kaj potrebujemo za dan kuhanja njihovega odličnega piva, ni skrivnost, pravijo v Hiši Atzgersdorf: »Potrebujemo osem dela željnih domačih rok, tri različne meritve, 68 litrov dunajske vode, deset kilogramov dunajskega slada in 150 steklenic po 0,33 litra.«