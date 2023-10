Odprimo srce in se naučimo reči prosim

V nadaljevanju preberite:

Biti sam je nekaj najlepšega na svetu in nujno za duševno zdravje. Treba pa je ločiti med samoto in osamljenostjo. O tem, kako v družbi, ki temelji na hitenju, odtujevanju in razčlovečenju, postati srčna podpora drugemu in hkrati dovoliti, da so drugi podpora nam, so spregovorili zanimivi gostje na Hospickafeju, ki ga je Slovensko društvo Hospic organiziralo na letošnjem Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Da znamo biti sami, je nujno za duševno zdravje. Razlikovati je treba med samoto in osamljenostjo. Humor je sestavni del polnovrednega življenja, je kot začimba, so ugotavljali razpravljavci Denis Avdić, dr. Manca Košir, dr. Aleksander Zadel, Andreja Cilenšek in Carmen L. Oven.