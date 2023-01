Okrepiti je treba socialni model zdravstvenega zavarovanja

V nadaljevanju preberite:

Poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga moramo imeti sklenjenega na javnem Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zasebne zavarovalnice ponujajo še številna druga, poleg dopolnilnega še nadomestno, dodatno in vzporedno zdravstveno zavarovanje. V javnosti in razpravah, tudi političnih, so pojmi na tem področju pogosto zamenjani in ni jasno, o čem je govor.

Na ministrstvu za zdravje, ki pripravlja zdravstveno reformo, pravijo, da predloge v zvezi s temi zavarovanji še oblikujejo in napovedujejo, da bo o tem potekala široka javna razprava, predlogi pa bodo pravočasno predstavljeni javnosti.