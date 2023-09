Otroci niso dolžni skrbeti za svoje starše

Odpri galerijo

»Gre še za en mit, da so mladi v starih časih lepo skrbeli za stare. Pravzaprav so lepo skrbeli predvsem za tiste stare, od katerih so bili odvisni. Redkeje pa za tiste stare, ki so bili od njih odvisni,« pravi Sonja Lokar. FOTO: Tomaž Gerdina