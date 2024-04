Ozaveščanje o pomenu novih spretnosti in učnih poti

V nadaljevanju preberite:

Kako napovedovati spremembe in potrebe trga dela, kako ugotoviti, katere spretnosti imamo in katerih manjka, kaj vse nam je lahko v pomoč in kako zares ozavestiti ljudi, da je vseživljenjsko učenje prava pot, ki prinaša moč in radost? Na ta vprašanja so iskali odgovore udeleženci prvega foruma Evropskega programa za učenje odraslih 2024–2025 (EPUO 2024) v Hiši Evropske unije z naslovom Spretnosti za vse.

Na prvem forumu EPUO 2024, ob zaključku Evropskega leta spretnosti (ELS), ki poteka od lanskega 9. maja do letošnjega 8. maja, so predstavili široko kampanjo Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje, ki se začenja in bo potekala do leta 2028, ter Platformo trga dela, ki naj bi napovedovala potrebe trga dela, usklajevala ponudbo in povpraševanje ter oblikovala predloge za umestitev potrebnih spretnosti v izobraževalne programe za odpravljanje neskladij na trgu dela, ki so sicer značilna za celotno Evropo; povsod namreč kaže, da so ljudje preveč ali premalo kvalificirani za svoje trenutno delo.

Egbert Holthuis, namestnik direktorice direktorata za spretnosti in delovna mesta v evropski komisiji, je poudaril, da so oblikovalci politik pod hudim pritiskom, kako delovno silo opremiti s pravimi spretnostmi, pri čemer je pomembna interakcija s podjetji. Mnogi delavci se pritožujejo, da so preveč zaposleni, da bi imeli čas za dodatno usposabljanje in pridobivanje spretnosti. Iskanje rešitev, kako jim pomagati in jih motivirati, da se zavedajo pomembnosti novih spretnosti, kar je pravzaprav vlaganje v njihovo prihodnost, je spretnost že sama po sebi.