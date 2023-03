Pisanje z roko je tudi druženje in vir dobre volje

V nadaljevanju preberite:

Društvo Radi pišemo z roko, ki deluje od jeseni leta 2017, si prizadeva ohraniti to kulturo in izobraževati o pomenu pisanja z roko. Ima 64 individualnih in 73 kolektivnih članov, ki so večinoma šole in domovi za starejše, članstvo pa narašča. Letos urice pisanja z roko organizirajo v 22 domovih za starejše po vsej Sloveniji.

V času, ko je na pohodu digitalizacija na vseh področjih, čedalje več ljudi, mlajših in starejših, pa za pisanje večinoma uporablja računalniške tipkovnice, pametne telefone in tablice, je pisanje z roko pomembnejše kot kdaj prej, ugotavlja predsednica društva Radi pišemo z roko Nina Novak, književnica, kritičarka, urednica, samozaposlena v kulturi. Primerno je za vse starostne skupine.