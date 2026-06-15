Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

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    Izguba sluha se pogosto razvija počasi, zato prvih znakov marsikdo ne opazi takoj. FOTO: Widex
    Galerija
    Izguba sluha se pogosto razvija počasi, zato prvih znakov marsikdo ne opazi takoj. FOTO: Widex
    Naročnik oglasne vsebine je podjetje Slušni aparati Widex
    15. 6. 2026 | 08:43
    8:46
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    Otroški smeh, živahen pogovor ob družinski mizi, petje ptic, zvok dežja ali glas ljubljene osebe so drobni trenutki, ki sestavljajo naš vsakdan. Sluh nas povezuje z ljudmi, prostorom in dogajanjem okoli nas. Pomaga nam razumeti, sodelovati v pogovorih, se odzivati na okolico in ohranjati odnose, ki nam veliko pomenijo.

    Ko dobro slišimo, o sluhu navadno sploh ne razmišljamo. Zdi se nam samoumeven, dokler se ne začnejo pojavljati prve težave. Takrat lahko tudi običajen pogovor postane napor, druženje manj sproščeno, vsakdanje situacije pa zahtevajo več zbranosti kot nekoč.

    Raziskave kažejo, da aktivno poslušanje, razumevanje govora in ohranjanje socialnih stikov spodbujajo delovanje možganov. Prav zato je pomembno, da morebitnih težav s sluhom ne prezremo. Slabši sluh ne vpliva samo na to, kako dobro slišimo, ampak tudi na to, kako samozavestno sodelujemo v življenju okoli sebe.

    Izguba sluha sodi med najpogostejše zdravstvene spremembe, povezane s staranjem. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima določeno stopnjo izgube sluha približno 30 odstotkov ljudi, starejših od 60 let. Med 65. in 74. letom starosti se s težavami srečuje približno vsak tretji človek, po 75. letu pa že skoraj polovica populacije. Starostna naglušnost oziroma presbiakuza se običajno razvija postopoma več desetletij. Najprej začnejo pešati sposobnosti zaznavanja visokih frekvenc, zato ljudje pogosto slišijo glasove, vendar težje razumejo posamezne besede, zlasti v hrupnem okolju. Te spremembe se najpogosteje izraziteje pokažejo po 60. letu starosti.

    Prvi znaki, da vaš sluh morda ni več takšen kot nekoč

    Slušni aparat ni znak staranja, temveč pripomoček za bolj sproščeno in kakovostno življenje. FOTO: Widex
    Slušni aparat ni znak staranja, temveč pripomoček za bolj sproščeno in kakovostno življenje. FOTO: Widex
    Izguba sluha se v večini primerov ne pojavi nenadoma. Razvija se počasi in postopoma, zato sprememb pogosto niti ne opazimo. Marsikdo prve težave pripiše utrujenosti, nepozornosti ali okoliškemu hrupu, čeprav gre lahko za prve znake slabšega sluha.

    Eden najpogostejših občutkov je, da ljudje okoli nas ne govorijo dovolj glasno ali razločno. Sogovornika sicer slišimo, vendar težje razumemo posamezne besede, zato moramo vsebino pogovora ugibati iz konteksta. Še posebej zahtevni postanejo pogovori v hrupnem okolju, na primer v restavraciji, na družinskem praznovanju ali družabnem dogodku, kjer se prepleta več glasov in zvokov.

    Med pogostimi znaki so tudi glasnejše poslušanje televizije ali radia, pogostejše prošnje za ponovitev povedanega in občutek, da drugi ljudje govorijo nerazločno. Spremembe pogosto opazijo prav bližnji, ki nas opozorijo, da preslišimo del pogovora ali ne slišimo vprašanja, čeprav smo v istem prostoru.

    Prav zato je pomembno, da prisluhnemo tudi opažanjem ljudi okoli sebe. Če se podobne situacije ponavljajo, je smiselno preveriti stanje svojega sluha in pravočasno ukrepati.

    Kaj se zgodi, če težav s sluhom ne rešujemo?

    Slabši sluh ne vpliva le na komunikacijo. Ljudje se zaradi naglušnosti pogosto začnejo umikati iz družbe, manj sodelujejo v pogovorih in se izogibajo družabnim dogodkom.

    Posledično možgani prejemajo manj zvočnih dražljajev, kar lahko vpliva na kognitivne sposobnosti in kakovost življenja. Raziskave povezujejo nezdravljeno izgubo sluha tudi z večjim tveganjem za socialno izolacijo, depresijo in upadom miselnih sposobnosti.

    Če slabo vidimo, brez večjega odlašanja obiščemo okulista in si priskrbimo očala. Tudi sluh si zasluži enako pozornost. Slušni aparat ni znak staranja, temveč pripomoček, ki lahko bistveno izboljša vsakdanje življenje.

    Kako preveriti stanje sluha?

    Ko se pojavijo prvi znaki slabšega sluha, je najpomembnejše, da jih ne prezremo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko zgodnje odkrivanje težav pomembno prispeva k ohranjanju kakovosti življenja in lažjemu prilagajanju na morebitne spremembe.

    Prvi korak je lahko že preprost spletni test sluha, ki omogoča osnovno oceno slušnih sposobnosti v domačem okolju. Čeprav tak test ne more nadomestiti strokovnega pregleda, lahko pomaga prepoznati morebitne težave in spodbudi k nadaljnjemu ukrepanju.

    Če rezultat ni najbolj spodbuden ali če vas bližnji pogosto opozarjajo, da preslišite del pogovora, je priporočljivo opraviti strokovni pregled v slušnem centru. Slušni akustik bo ocenil stanje vašega sluha, odgovoril na vprašanja in svetoval glede nadaljnjih korakov. V primeru, da bi bile težave izrazitejše, vas lahko usmeri do osebnega zdravnika in nato do specialista otorinolaringologa, ki bo opravil dodatne preiskave in predlagal najprimernejšo rešitev.

    Sluh pomembno vpliva na kakovost življenja in ohranjanje stikov z ljudmi okoli nas. FOTO: Widex
    Sluh pomembno vpliva na kakovost življenja in ohranjanje stikov z ljudmi okoli nas. FOTO: Widex

    Preizkus slušnega aparata tudi v domačem okolju

    Če specialist oceni, da bi vam slušni aparat olajšal komunikacijo in izboljšal kakovost življenja, vam bodo v slušnem centru pomagali izbrati najprimernejšo rešitev.

    Velika prednost sodobnih slušnih aparatov je možnost preizkusa v domačem okolju. Tako lahko hitro preverite, kako se aparat obnese v vsakodnevnih situacijah, doma, med prijatelji, v trgovini ali na sprehodu.

    Po preizkusnem obdobju bosta s slušnim akustikom ocenila izkušnjo in po potrebi prilagodila nastavitve, tako da bo poslušanje čim bolj naravno in udobno.

    Widex SmartRIC – nova generacija poslušanja

    Sodobni slušni aparati ponujajo izjemne tehnološke rešitve, med katerimi izstopa tudi Widex SmartRIC. Njegova inovativna L-oblika in premišljena postavitev mikrofonov izboljšujeta usmerjenost na govor in omogočata bolj naravno poslušanje.

    Uporabnike navdušuje tudi dolga življenjska doba baterije – do 37 ur delovanja brez pretakanja oziroma do 27 ur ob osmih urah pretakanja zvoka. Prenosni polnilnik omogoča do pet dodatnih polnjenj, kar zagotavlja več kot teden dni brezskrbne uporabe tudi na potovanjih, izletih ali dopustu.

    Komu zaupati svoj sluh?

    Sodobni slušni aparati omogočajo naravnejše poslušanje in lažje sodelovanje v vsakdanjih pogovorih. FOTO: Widex
    Sodobni slušni aparati omogočajo naravnejše poslušanje in lažje sodelovanje v vsakdanjih pogovorih. FOTO: Widex
    Podjetje Slušni aparati Widex ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo na področju slušnih aparatov. Pred več kot petdesetimi leti je Peter Kropivšek v Slovenijo pripeljal prve slušne aparate blagovne znamke Widex in postavil temelje strokovne podpore naglušnim osebam.

    Danes podjetje vodi druga generacija družine, mreža slušnih centrov pa obsega 12 lokacij po vsej Sloveniji. V petih desetletjih delovanja je podjetje zgradilo trden odnos z uporabniki in ostaja zavezano kakovosti, strokovnosti in uvajanju sodobnih rešitev za boljši sluh.

    Kako zaščititi sluh pred vodo in hrupom?

    Poleg skrbi za dober sluh je pomembna tudi njegova zaščita. Veliko ljudi se srečuje s težavami zaradi vdora vode v ušesa ali pretirane izpostavljenosti hrupu.

    Po meri izdelani silikonski čepki za ušesa so odlična rešitev za otroke in odrasle, pri katerih lahko voda povzroča vnetja ali druge težave. Priporočljivi so za plavalce, ljubitelje vodnih športov in vse, ki imajo občutljiva ušesa.

    Prav tako so uporabni v hrupnem okolju, med potovanji, kampiranjem ali takrat, ko želimo mirno spati kljub smrčanju partnerja ali hrupu iz okolice.

    Prisluhnite življenju

    Ne odlašajte s preverjanjem svojega sluha. Spletni test sluha je lahko prvi korak, strokovni pregled pa vam bo dal jasen odgovor, kako dobro slišite in kakšne možnosti so vam na voljo.

    Prisluhnite življenju, ohranite stik z ljudmi, ki jih imate radi, in poskrbite, da boste slišali vse, kar je zares pomembno.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.

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