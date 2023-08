Pokojninsko zavarovanje, na pomoč!

V nadaljevanju preberite:

Ena večjih zmot o ZDA je, da velesila kapitalizma nima socialne države. Vsaj za revne in starejše Američane obilno poskrbijo na zvezni ravni, če se že pomoč v zveznih državah razlikuje. Za upravičence do polnega pokojninskega zavarovanja, ki se odvisno od starosti in dolžine zaposlitve postopoma pomika proti 67. letu, že od leta 1935 skrbi zavarovanje za starost in invalidnost Social Security s sodobnimi razširitvami.

Tako imenovanemu Social Security se je leta 1965 pridružilo še zdravstveno zavarovanje za starejše Medicare, revni so dobili Medicaid. Zdravstveno zavarovanje za starejše 65 milijonom Američanov močno olajša in poenostavi skrb za zdravje, polno pokojninsko zavarovanje s povprečno mesečno pokojnino okrog 1700 dolarjev in številnimi drugimi dodatki učinkovito pomaga proti revščini med starejšimi.