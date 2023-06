Poletne težave s krčnimi žilami blažimo s plavanjem

V nadaljevanju preberite:

V poletnem času so težave s krčnimi žilami, ki so laični izraz za kronično vensko bolezen (KVB) oziroma kronično vensko popuščanje (KVP), običajno hujše. Pomaga hlajenje, počitek z dvignjenimi nogami, zelo koristna sta hoja in kolesarjenje, ki spodbujata praznjenje bolnih ven. Idealen način fizičnih aktivnosti pa je plavanje v hladnem morju, reki, jezeru, bazenu.

Nekdo ima lahko krčne žile debele kot ladijske vrvi in nima nekih posebnih težav, noge mu ne otekajo in nima bolečin. Pri pacientu, pri katerem vene sploh niso vidne, pa je lahko močno prisotno otekanje in drugi simptomi.