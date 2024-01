Politika dveh trgovcev, ki ni prijazna do starejših

V nadaljevanju preberite:

Eden naših največjih trgovcev, Spar, je z novim letom uvedel spremembe pri koriščenju popustov, ki so zdaj manj dostopni za njihove kupce. Podobno so že pred časom v Lidlu uvedli popuste, ki se jih da koristiti le prek aplikacije. V združenju Srebrna nit – združenju za dostojno starost politiko obeh trgovcev označujejo za diskriminatorno do starejših: »Menimo, da gre za dodatno šikaniranje oziroma staromrzništvo/starizem, povezano s starostjo.«