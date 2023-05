Pomembno je ne imeti mnenja

V nadaljevanju preberite:

»Navdihuje me narava in ta svoja občutja tudi izrazim,« je kot daoistična adeptka Li Bai zapisala v knjigi Breskve nesmrtnosti. »Dobrota je bila zame vedno največja vrednota,« pa pravi kot Elizabeta Skuber Osterman, ki se je v poklicni karieri ukvarjala z vseživljenjskim učenjem, štipendijami in nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami – dokler ni zbolela na ščitnici. Upokojila se je in leto zatem odpotovala na goro Wudang na Kitajskem, kjer so jo iniciirali med daoiste. Povrnila si je zdravje, dobila je novo ime, učitelje in prijatelje. To je zdaj njena družina, pri kateri 73-letna Li Bai domuje, kadar ni v Ljubljani ali na Tajskem, kjer živi sinova družinica.