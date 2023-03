Povezovanje služb dolgotrajne oskrbe bi koristilo uporabnikom

V nadaljevanju preberite:

»Vsi smo tu zaradi ljudi,« je poudarila Petra Kušar Stojakovič, direktorica Doma starejših občanov Trebnje, kjer so nedavno gostili srečanje predstavnikov Socialne zbornice Slovenije in organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva na Dolenjskem in v Beli krajini. »Problematika na področju socialnega dela je z nekaj odstopanji enaka po vsej Sloveniji. Veliko pa je odvisno od akterjev na posameznem območju,« je dejala Breda Božnik, predsednica Socialne zbornice Slovenije.