Pozitivna diskriminacija mladih in starejših

S Stanovanjskim programom Mestne občine Novo mesto za obdobje do leta 2030, ki so ga sprejeli sredi tega meseca, posebno pozornost namenjajo dvema skupinama: mladim in starejšim. Za starejše prebivalce bodo v občini, kjer bodo prihodnje leto imeli 50 oskrbovanih stanovanj, to številko do leta 2030 potrojili.