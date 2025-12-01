»Prijatelj srca« – ko drobna gesta podari toplino in nasmeh

Zgodbe, ki jih piše življenje starejših, so tiste tihe, nežne pripovedi, ki nas ustavijo in spomnijo, kaj v resnici šteje. V njih je zbran ves svet – modrost, ki jo prinese čas, in ranljivost, ki jo prinese osamljenost. Ko stopimo bliže, prisluhnemo in ponudimo roko tistim, ki potrebujejo podporo, se zgodi nekaj izjemnega. V njihov vsakdan prinesemo toplino, v njihove dni pa žarek svetlobe, ki ga pogosto pogrešajo.

V času, ko ritem življenja preglasi nežne potrebe naših najstarejših, nas njihove zgodbe vabijo, da jih vidimo in začutimo. Povabijo nas, da smo ob njih, jim pomagamo in ponudimo svojo pozornost. In če smo pripravljeni pristopiti, ne spremenimo le njihove resničnosti – preoblikujemo tudi svojo.

Prav iz te srčne drže raste projekt Postani prijatelj srca – program, ki združuje starejše, ki potrebujejo podporo, in prostovoljce, ki želijo ponuditi svoj čas in pozornost. Projekt povezuje ljudi različnih življenjskih poti v skupno poslanstvo: vrniti toplino, povezanost in dostojanstvo tistim, ki so nam nekoč tlakovali pot, a so danes prepogosto prezrti. Prostovoljci zanje postanejo varna, topla pot, po kateri vsak teden pride del sveta, ki je prijazen, sočuten in naklonjen. Njihova dejanja, čeprav majhna, prinašajo velike spremembe in vračajo upanje tja, kjer je pogosto najšibkejše.

Prostor, kjer so starejši vidni in slišani – Zavod Aktivna starost

Prijatelj srca je ena izmed ključnih pobud Zavoda Aktivna starost, neprofitne nevladne organizacije, posvečene ustvarjanju kakovostnega, dostojanstvenega in aktivnega tretjega življenjskega obdobja. Njihovo poslanstvo je jasno: v sodelovanju ustvarjati varno zavetje, priložnosti za vključevanje in bogate izkušnje za zrele dni.

Zavod Aktivna starost skrbi, da starejšim, ki živijo doma ali v oskrbovalnih enotah, ponuja široko podporo – od dnevnih aktivnosti in gibalno-kognitivnih vadb do družabništva in prostovoljskih programov. V tem okviru deluje tudi Prijatelj srca, kjer prostovoljci s časom, pogovorom in pozornostjo ustvarijo medčloveški stik, ki pogosto pomeni razliko med osamljenostjo in toplino. Zavod združuje strokovno znanje, etično odgovornost in pristno željo pomagati. Vsak obisk, vsaka dejavnost in vsak prostovoljec delujejo v skrbno načrtovanem sistemu, kjer je dobrobit starejših vedno na prvem mestu. Prijatelj srca tako ni samostojna pobuda, temveč del širše vizije Zavoda Aktivna starost – vizije, ki gradi na spoštovanju, solidarnosti in medgeneracijskem povezovanju.

Zakaj je projekt Prijatelj srca pomemben za širšo družbo

V družbi, ki se hitro spreminja, vedno več ljudi dosega tretje življenjsko obdobje – z vsemi lepotami in izzivi, ki jih prinaša. Programi, kot je Prijatelj srca, zato niso le prostovoljstvo ali dobrodelnost, so ključna podpora, ki ohranja dostojanstvo, socialno vključenost in kakovost življenja starejših.

Zavod Aktivna starost ponuja širok spekter aktivnosti – od programa Aktiven dan, strokovnih programov v Kineziološkem centru do prostovoljskega dela in medgeneracijskih projektov. S tem ustvarja skupnost, v kateri starejši ne ostanejo sami, temveč se počutijo videne, slišane in cenjene. Tak pristop presega zgolj posamezno asistenco – krepi socialno tkivo. Vključevanje prostovoljcev različnih generacij omogoča medsebojno razumevanje, podporo in empatijo, kar povečuje solidarnost in družbeno povezanost. Za starejše to pomeni večjo socialno vključenost, manj osamljenosti, boljše duševno zdravje in višjo kakovost življenja.

S svojim naborom programov Zavod AS pomaga graditi družbo, v kateri staranje ni breme, temveč priložnost – priložnost za medgeneracijsko povezovanje, spoštovanje in kakovostno življenje vseh generacij.

Čeprav je toplina prostovoljcev neprecenljiva, organizacija takšnih programov nosi stroške. Prijatelj srca in tudi drugi projekti Zavoda Aktivna starost zato temeljijo tudi na podpori donacij, ki omogočajo, da se programi razvijajo in ostajajo dostopni vsem, ki jih potrebujejo.

Podprite z 1 % dohodnine – droben korak z velikim vplivom

Vsak izmed nas lahko brez dodatnega stroška pomaga ohranjati, razvijati in širiti program Prijatelj srca. Država omogoča, da do 1 % svoje dohodnine namenite nevladnim organizacijam, ki delujejo v javno dobro. Postopek je preprost, prek portala eDavki ali izpolnjenega obrazca. Za vas to ne pomeni nobenega dodatnega stroška. Za starejšo osebo pa lahko pomeni nasmeh, občutek varnosti, družbo ali preprosto to, da ni več sama. S svojo gesto lahko spremenite življenje starejši osebi.

Zavod Aktivna starost s projektom Prijatelj srca in svojimi mnogimi dejavnostmi ustvarja prostor, kjer je starejši človek viden, slišan in spoštovan. Kjer vsak nasmeh, vsak obisk in vsaka pozornost prispevajo drobne, a pomembne kamenčke v mozaiku bolj sočutne družbe.

Naj bo vaša odločitev za podporo majhen, a močan korak k svetu, ki si ga želimo.

Postanite prijatelj srca tudi vi ali donirajte 1 % dohodnine. »En človek ne more spremeniti sveta, lahko pa spremeni svet ene osebe.« – Paul Shane Spear Več informacij najdete na spletni strani Zavoda Aktivna starost: www.zavodas.si ali po elektronski pošti: info@zavodas.si

