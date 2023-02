Problem revščine je odgovornost države

V nadaljevanju preberite:

Nobenega dvoma ni, da je Slovenija po temeljnih pravnih aktih pravna in socialna država. To pa pomeni, da imajo vsi prebivalci pravico do varstva pred revščino in socialno izključenostjo. »Problem revščine ni stvar civilne družbe in dobrodelnih organizacij, temveč je odgovornost države,« poudarjajo avtorji monografije Socialna država in revščina. In še: »Država je dolžna in odgovorna, da najde poti, da bodo vsi ljudje živeli človeka vredno življenje, v katerem bo lahko vsak ustvarjal in uresničeval svoje cilje.«