Projekt e-oskrbe na domu se bo nadaljeval

V nadaljevanju preberite:

Še do petka, 8. septembra, se zainteresirani ponudniki lahko prijavijo na obnovljeni javni razpis ministrstva za solidarno prihodnost za financiranje projekta E-oskrba na daljavo. Tako bodo omogočili nadaljevanje projekta E-oskrba na domu, ki ga dobro leto in pol za 5000 uporabnikov izvaja na prejšnjem razpisu izbrani Telekom s konzorcijskim partnerjem Zdusom in se bo iztekel 30. septembra. Ponudbe bodo odpirali 13. septembra.