Rada je učila, še raje je bila knjižničarka

V nadaljevanju preberite:

»Nič ne načrtujem, ne maram proslav,« nam je dejala Majda Jakše Ujčič, ko smo jo vprašali, ali ima kakšne načrte za proslavo 90. rojstnega dne, ki ga bo imela čez nekaj dni. Sovpadanje obletnice in našega pogovora s slavljenko je sicer naključno. Pogovor z njo bi moral biti že lansko jesen, ko je bila gobja sezona na vrhuncu, njo pa so nam predstavili kot eno najbolj izkušenih strokovnjakinj Gobarsko-mikološkega društva Ljubljana – pozneje se je izkazalo, da je to samo eno od področij, na katerih je še vedno aktivna in uspešna. A je tedaj zbolela za covidom in nato dolgo okrevala. Zato smo s pogovorom počakali na začetek nove gobarske sezone. Nanj se je iz vasi Rob do Križank v Ljubljani, kot običajno, pripeljala kar sama.