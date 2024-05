Radost Sizifovih muk gospe v tretjem življenjskem obdobju

V nadaljevanju preberite:

Obdobje pandemije covida-19 je bilo za Ivano Slamič pravzaprav dober čas. Imela je ljubi mir, da je lahko brala po mili volji, in na pretek časa, da je raziskovala in urejala literarno dediščino pisatelja Danila Lokarja, s katerim se intenzivneje ukvarja že ducat let. Prepisala je družinska pisma med prvo svetovno vojno, med zapiski našla tudi avtorjev več kot tri četrt stoletja skriti partizanski dnevnik, za tisk pripravila pisateljeve zadnje dnevnike. Vse tri knjige je izdala Lavričeva knjižnica, skrbnica pisateljeve ajdovske literarne zapuščine. Ljubezen do branja in pisanja 79-letna slovenistka in komparativistka že četrt stoletja prenaša tudi na druge pri krožku ustvarjalnega pisanja in po novem še krožku literarne zgodovine v društvu Most.