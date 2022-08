Razgibani od dlani do podplatov

Tudi v poletni vročini se vsako jutro ob pol osmih, izjema so nedelje in prazniki, če je le mogoče, v naravi, po vsej Sloveniji zberejo članice in člani društva Šola zdravja na jutranji telovadbi po metodi »1000 gibov«. Vaje, ki jih je sestavil dr. Nikolaj Grišin, razgibajo celotno telo, od dlani do podplatov, telovadke in telovadci pa začutijo tudi tiste mišice, za katere sploh niso vedeli, da jih imajo. Še posebno radi prihajajo tisti, ki ne gredo na dopust, mnogi, ki se vrnejo, pa hitro spet začnejo, je povedala Neda Galijaš, medijska promotorka društva.

Po vsej Sloveniji se v okviru društva vsako jutro hkrati razgibava 4756 članov, oblečenih v prepoznavne oranžne majice, v 90 občinah in v 244 skupinah. Vaje niso zahtevne, so preproste in primerne za vsakogar, in zanje nista potrebni predhodna kondicijska pripravljenost ali draga športna oprema.

Vaje brezplačne, plačajo letno članarino

Vodijo jih usposobljeni prostovoljci s pomočjo strokovnega kadra. Gre za sklepne vaje, ki jih izvajajo stoje. V tridesetih minutah razgibajo vse sklepe telesa in vse mišične skupine. Začnejo pri dlaneh in končajo pri podplatih. Tako ohranjajo funkcionalne sposobnosti in dosežejo boljšo gibljivost, okretnost telesa ter ravnovesje.

Ker se razgibavajo na javnih površinah in vaje vodijo usposobljeni prostovoljci s pomočjo strokovnega kadra, ne pobirajo vadnine, kar pomeni, da so vaje brezplačne. Za včlanitev v društvo člani izpolnijo pristopno izjavo, s članarino 20 evrov na leto pa podpirajo delovanje društva.

Skupine so različno velike, imajo od deset do 80 članov. Povprečna starost članov društva Šola zdravja je 71 let, veliko je upokojencev, ki pravijo, da so vsak dan bolj zdravi. Najstarejša udeleženka je iz skupine Kisovec v Zagorju ob Savi, ima 92 let. Petnajst članov je starih več kot 90 let, 202 pa več kot 80 let.

Skupino v Prulah vodi 80-letna Savica Brajić

Projekt društva Šola zdravja deluje že od leta 2006, ko je nastala prva skupina v Celju. Leta 2009 so se kot društvo registrirali s sedežem v Domžalah. Najstarejša skupina v Piranu deluje že 14 let, saj so se organizirali že pred uradno registracijo društva. Skupina v ljubljanskih Prulah, ki ima letos 30 članov, je junija praznovala deseto obletnico, vodi pa jo 80-letna prostovoljka in članica Šole zdravja Savica Brajić. V mestni občini Ljubljana so skupine oranževcev v skoraj vseh četrtnih skupnostih, skupaj jih je 27, v njih pa zjutraj skupaj redno telovadi 668 članov. Le v ČS Šmarna gora in ČS Sostro ni še nobene skupine.

Dr. Nikolaj Grišin, ki je vaje na prostem, imenovane metoda »1000 gibov«, sestavil, poudarja, da je prav jutranje razgibavanje pomembno, saj izboljšuje fizično in psihično stanje posameznika: »Zaradi boljše gibljivosti telesa se zmanjšuje telesna teža, tudi druge težave se zmanjšajo ali celo izginejo. Zaradi gibanja v naravi in prijetnega druženja v skupini se izboljša tudi psihično stanje, zmanjšuje se občutek osamljenosti, socialne izključenosti in depresije.«

Društvo Šola zdravja je od 15. junija 2017 registriralo in zaščitilo blagovno znamko Šola zdravja z metodo »1000 gibov« pri Uradu za intelektualno lastnino na MGRT. Izdali so tudi priročnik za vaditelje, ki vodijo jutranjo telovadbo. Film z vajami so na lokalnih televizijah, ki so omogočale vadbo tudi doma, čez poletje nehali objavljati, bodo pa zanje spet poskrbeli jeseni. Posnetek vaj po metodi »1000 gibov« pa je objavljen na spletni strani društva Šola zdravja (solazdravja.com), kar je dobrodošlo za vse, ki si želijo vadbe v domačem okolju.

Njihova vizija je pripeljati brezplačno jutranjo telovadbo v vsak kraj, vas, naselje, v vseh 212 slovenskih občin. Septembra se bo vrnila tudi vadba Dihamo z naravo, ki se je z iztekom šolskega leta končala. Tudi te brezplačne vadbe, ki poteka v okviru društva predvsem v mestnih občinah in urbanih naseljih in je namenjena temu, da človek s pravilnim dihanjem pridobi več kisika in energije, se je od marca udeležilo skoraj 2000 ljudi.