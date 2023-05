Z branjem do razumevanja in sočutja do oseb z demenco

V nadaljevanju preberite:

V združenju Spominčica – Alzheimer Slovenija so v nakladi 2000 izvodov izdali nov, dopolnjen vodnik Živeti z demenco doma. To je njihov tretji vodnik po vrsti, ki je namenjen svojcem obolelih za demenco in želi pomagati z uporabnimi podatki. Več o tej zahrbtni bolezni, od strokovnih razlag do tega, kako jo doživljajo svojci, pa lahko izvemo iz cele vrste knjig, ki so bile bodisi prevedene bodisi izvirno napisane v slovenščini.