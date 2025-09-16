  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Generacija+

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Sprejeti življenje z revmatoidnim artritisom pomeni prilagoditi vsakdanjik, ni se treba odreči vsakdanjim aktivnostim. FOTO: Medicofit
    Galerija
    Sprejeti življenje z revmatoidnim artritisom pomeni prilagoditi vsakdanjik, ni se treba odreči vsakdanjim aktivnostim. FOTO: Medicofit
    Promo Delo
    16. 9. 2025 | 12:49
    16. 9. 2025 | 12:49
    13:27
    A+A-

    Občutite jutranjo okorelost, boleče prste ali otekanje sklepov? Lahko gre za več kot le obrabo – revmatoidni artritis je resno kronično vnetje, ki prizadene sklepe in postopoma omejuje gibljivost. Če ga ne prepoznamo dovolj zgodaj, lahko povzroči trajne deformacije.

    Ko imunski sistem napade lastni organizem

    Revmatoidni artritis (RA) je kronična, sistemska avtoimunska bolezen, ki primarno prizadene sklepe, vendar njeni učinki segajo dlje od mišično-skeletnega sistema. Gre za stanje, pri katerem imunski sistem, ki običajno ščiti telo pred okužbami, pomotoma napade lastna tkiva – zlasti sinovijsko ovojnico, tanko plast, ki obdaja sklepe. Ta napačni imunski odziv povzroči dolgotrajno vnetje, ki lahko sčasoma vodi v uničenje sklepnega hrustanca, kostnine in vezi, kar močno vpliva na gibljivost in kakovost življenja posameznika.

    Pri zdravem človeku so sklepi obdani s sinovijsko ovojnico – tanko plastjo mehkih celic, ki proizvaja sinovijsko tekočino. Ta omogoča gladko gibanje in prehranjuje sklepni hrustanec. Pri revmatoidnem artritisu pa imunski sistem pomotoma zazna to ovojnico kot tujek in jo napade. Posledica je vnetni odziv, ki vodi do zadebelitve sinovijske ovojnice, kopičenja tekočine in sproščanja vnetnih snovi. Te snovi ne povzročajo le bolečine in otekanja, temveč tudi postopno razkrajajo sklepni hrustanec in kostno strukturo. Sčasoma lahko pride do deformacije sklepa in izgube njegove funkcije.

    Bolezen, ki nastane zaradi porušenega imunskega ravnovesja

    Drugače kot osteoartritis, ki je pogojen z obrabo, revmatoidni artritis nastane zaradi porušenega imunskega ravnovesja. Bolezen se pogosto začne prikrito, z blagimi simptomi, kot so utrujenost, občasna vročina ali nespecifične bolečine v sklepih. V zgodnjih fazah so najpogosteje prizadeti manjši sklepi – prsti na rokah in stopalih –, vendar se lahko bolezen razširi tudi na večje sklepe in notranje organe, vključno s pljuči, srcem in očmi.

    Fizioterapevt pri bolniku z revmatoidnim artritisom najprej oceni stopnjo vnetja in gibljivost sklepov. FOTO: Medicofit
    Fizioterapevt pri bolniku z revmatoidnim artritisom najprej oceni stopnjo vnetja in gibljivost sklepov. FOTO: Medicofit

    Pomembno je razumeti, da revmatoidni artritis ni zgolj bolezen sklepov. Njegov sistemski značaj pomeni, da lahko vpliva na celotno telo. Zaradi stalnega vnetja so bolniki pogosto izpostavljeni večjemu tveganju za srčno-žilne bolezni, osteoporozo in depresijo. Prav zato bolezen zahteva celostno obravnavo, ki vključuje več kot le lajšanje bolečine.

    Psihološki izzivi so pogosto spregledan, a pomemben vidik bolezni. Dolgotrajna bolečina, utrujenost in negotovost glede prihodnosti lahko vplivajo na duševno počutje.

    Po strokovno pomoč že ob prvih znakih

    Zgodnje prepoznavanje in ukrepanje sta ključna. Raziskave kažejo, da pravočasna uvedba zdravljenja v prvih treh do šestih mesecih od pojava simptomov močno zmanjša tveganje za trajne sklepne poškodbe in invalidnost. Zato je bistvenega pomena, da prve znake bolezni, tudi če so blagi ali občasni, jemljemo resno in poiščemo strokovno pomoč.

    Pri revmatoidnem artritisu ne gre le za obvladovanje bolečine, temveč za preprečevanje napredovanja bolezni in ohranjanje funkcionalnosti. Pravilno razumevanje bolezni kot sistemskega, vnetnega procesa je temelj za učinkovito zdravljenje. Z vključevanjem sodobnih diagnostičnih metod in individualizirane fizioterapije se možnosti za upočasnitev bolezni in izboljšanje kakovosti življenja bistveno povečajo.

    Čeprav natančen vzrok bolezni ni povsem znan, strokovnjaki domnevajo, da gre za kombinacijo genetske predispozicije in zunanjih dejavnikov, kot so okužbe, stres ali kajenje.

    Po podatkih Ameriškega nacionalnega inštituta za artritis (NIAMS) prizadene RA približno 1 % svetovnega prebivalstva, pogosteje ženske kot moške, in se najpogosteje pojavi med 30. in 60. letom starosti. Zbolijo lahko tudi mlajši.

    Dejavniki tveganja in sprožilci

    Posamezniki, ki nosijo določene variante gena HLA-DR4 (član družine HLA-razreda II), imajo večje tveganje za razvoj bolezni, zlasti če so izpostavljeni sprožilcem iz okolja.

    V kliniki Medicofit imajo najboljše rezultate fizioterapevtskega zdravljenja revmatoidnega artritisa pri pacientih, ki so rehabilitacijo začeli takoj po postavljeni diagnozi. FOTO: Medicofit
    V kliniki Medicofit imajo najboljše rezultate fizioterapevtskega zdravljenja revmatoidnega artritisa pri pacientih, ki so rehabilitacijo začeli takoj po postavljeni diagnozi. FOTO: Medicofit

    Eden najpomembnejših zunanjih dejavnikov je kajenje, ki dokazano povečuje verjetnost za pojav RA in hkrati poslabšuje njegov potek. Poleg tega lahko nekatere virusne ali bakterijske okužbe sprožijo imunski odziv, ki vodi do avtoimunskega napada na sklepno tkivo. Vpliv ima tudi hormonsko ravnovesje – bolezen se namreč pogosteje pojavlja pri ženskah, zlasti v rodni dobi, kar kaže na možno vlogo estrogena.

    Stres, nekatere črevesne bakterije in kronična vnetja v telesu so prav tako prepoznani kot možni sprožilci. Vendar pa prisotnost dejavnikov tveganja še ne pomeni, da bo bolezen zagotovo izbruhnila – pomembno vlogo ima tudi splošno zdravstveno stanje in odziv imunskega sistema posameznika.

    Značilni simptomi in potek bolezni

    Revmatoidni artritis se običajno začne počasi in prikrito, zato ga v začetni fazi bolniki pogosto zamenjajo za običajno utrujenost ali posledico preobremenitve sklepov. Med prvimi znaki bolezni je značilna jutranja okorelost, ki traja več kot 30 minut in se po razgibavanju ne izboljša hitro. Ta togost je pogosto spremljana z občutkom oteklosti, toplote in bolečine v sklepih.

    Sprva so najpogosteje prizadeti manjši sklepi, zlasti tisti na prstih rok, zapestjih, stopalih in gležnjih. Ključna diagnostična značilnost je simetrična prizadetost, kar pomeni, da so vneti sklepi prisotni na obeh straneh telesa. Ob napredovanju bolezni se lahko vnetje razširi tudi na večje sklepe, kot so kolena, komolci, ramena in kolki.

    Poleg sklepnih težav bolezen pogosto spremljajo tudi sistemski simptomi, kot so kronična utrujenost, slabše počutje, nepojasnjeno hujšanje in občasna subfebrilna temperatura. V hujših primerih lahko pride do vnetja drugih organov, vključno s pljuči, srčno-žilnim sistemom in očmi.

    Potek bolezni lahko razdelimo v tri faze:

    Zgodnja faza: blaga bolečina in okorelost, brez večjih okvar sklepa.

    Napredovana faza: pojav značilnega zadebeljenja sklepov, zmanjšana gibljivost, utrujajoča bolečina.

    Pozna faza: deformacije sklepov, izguba funkcije in v nekaterih primerih invalidnost.

    Brez zdravljenja se revmatoidni artritis običajno slabša, a s pravočasno obravnavo je napredovanje bolezni mogoče močno upočasniti. Prepoznava zgodnjih simptomov je zato ključnega pomena za dolgoročno ohranitev funkcionalnosti in kakovosti življenja.

    Pri zdravi osebi se imunski sistem bori proti vsiljivcem, kot so bakterije in virusi. Pri avtoimunski bolezni, kot je revmatoidni artritis, imunski sistem telesne celice zamenja za tujke in sprosti vnetne kemikalije, ki te celice napadejo.

    Kako se diagnosticira revmatoidni artritis

    Uspešno zdravljenje revmatoidnega artritisa se začne z zgodnjo in natančno diagnozo. Ker je bolezen najprej lahko zelo podobna drugim oblikam artritisa ali celo prehodnim revmatskim težavam, je ključno, da diagnozo postavi izkušen strokovnjak na podlagi kombinacije kliničnih znakov, laboratorijskih testov in slikovne diagnostike.

    Zgodnja fizioterapevtska obravnava preprečuje napredovanje deformacij pri revmatoidnem artritisu. FOTO: Medicofit
    Zgodnja fizioterapevtska obravnava preprečuje napredovanje deformacij pri revmatoidnem artritisu. FOTO: Medicofit

    Prvi korak pri postavljanju diagnoze je temeljit klinični pregled. Zdravnik oceni število prizadetih sklepov, njihovo simetričnost, prisotnost otekline, bolečine in jutranje okorelosti. Pomembna so tudi vprašanja o trajanju simptomov, družinski anamnezi in morebitnih sistemskih težavah, kot sta utrujenost ali izguba telesne mase.

    V nadaljevanju se opravijo laboratorijske preiskave, ki vključujejo krvne teste za odkrivanje revmatoidnega faktorja (RF) in protiteles anti-CCP (anti-ciklični citrulinirani peptidi). Zadnja sta pomembna označevalca bolezni, čeprav njuna odsotnost še ne izključuje RA. Dodatno se preverja vnetje z merjenjem vrednosti CRP (C-reaktivni protein) in sedimentacije eritrocitov (SR), ki sta pogosto povišani.

    Pomembno vlogo pri potrditvi diagnoze igra tudi slikanje, predvsem ultrazvok sklepov, rentgen in v določenih primerih MR. Ti prikazujejo zgodnje znake vnetja, kot so oteklina sinovialne ovojnice, izliv v sklepu ali začetne erozije kosti.

    Ker se učinki zdravljenja pokažejo najbolj izrazito v prvih mesecih po pojavu bolezni, sta zgodnja prepoznava simptomov in hitro ukrepanje odločilnega pomena za dolgoročni izid.

    Z ustrezno diagnostiko se lahko že v začetni fazi preprečita napredovanje bolezni in poškodba sklepov.

    Pravočasno poskrbite za svoje sklepe. Naročite se na zdravljenje revmatoidnega artritisa.

    Kako v kliniki Medicofit obvladujejo simptome revmatoidnega artritisa

    Zdravljenje revmatoidnega artritisa je večstopenjsko in zahteva celosten, dolgoročen pristop, ki združuje medikamentozno terapijo, individualno fizioterapijo in spremembe življenjskega sloga. Cilj zdravljenja je zmanjšati vnetje, ublažiti bolečino, ohraniti gibljivost sklepov in preprečiti njihove trajne poškodbe.

    Osebni pristop fizioterapevta omogoča natančno prilagojene vaje glede na stopnjo bolezni in telesno pripravljenost posameznika. FOTO: Medicofit
    Osebni pristop fizioterapevta omogoča natančno prilagojene vaje glede na stopnjo bolezni in telesno pripravljenost posameznika. FOTO: Medicofit

    Farmakološko zdravljenje vključuje protivnetna zdravila (nesteroidna in kortikosteroidi) za hitro lajšanje simptomov in zdravila, ki vplivajo na osnovni potek bolezni. V zadnjih letih so na voljo tudi biološka zdravila, ki ciljno zavirajo določene vnetne molekule in so uspešna pri bolnikih, pri katerih klasična terapija ni učinkovita.

    Vendar pa zdravila sama niso dovolj. Ključno vlogo pri ohranjanju funkcionalnosti sklepov ima sodobna fizioterapija, kot jo izvaja klinika Medicofit. Njihov pristop temelji na individualni rehabilitaciji, ki vključuje funkcionalno vadbo za ohranjanje mišične mase in stabilnosti sklepov, terapije za zmanjšanje bolečine in otekline (kot so TECAR, manualna terapija, kineziotaping), učenje pravilnih gibalnih vzorcev za vsakodnevne aktivnosti in spodbujanje pacienta, da se nauči samostojnega obvladovanja bolezni.

    Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja revmatoidnega artritisa

    65-letna upokojenka Marija je obiskala kliniko Medicofit zaradi dolgotrajnih bolečin in jutranje okorelosti v obeh zapestjih ter prstih rok. Težave so ji oteževale vsakodnevna opravila, kot sta kuhanje in držanje predmetov.

    Klinični pregled je pokazal otečene in boleče male sklepe dlani, omejeno gibljivost zapestja ter posameznih prstov in zmanjšano moč stiska. Prisotna je bila značilna jutranja rigidnost, ki je trajala več kot eno uro.

    Na podlagi klinične slike je bil zasnovan 12-tedenski program celostnega fizioterapevtskega zdravljenja. Uvodna faza je zajemala uporabo TECAR terapije, PERISO diamagnetoterapije in visokoenergijskega laserja za zmanjšanje bolečin in vnetja. Omenjeni postopki so se dopolnjevali s specialnimi manualnimi tehnikami mobilizacije sklepov. V srednji in pozni fazi zdravljenja je imela ključno vlogo terapevtska vadba, usmerjena v ohranjanje gibljivosti prstov, krepitev mišic podlakti in zapestja ter izboljšanje funkcionalne moči.

    Ob koncu zdravljenja je Marija poročala o izboljšani gibljivosti, manjšem otekanju prstov ter lažjem opravljanju vsakodnevnih dejavnosti, saj se bolečine skoraj v popolnosti izginile.

    Individualni vadbeni programi so namenjeni ohranjanju funkcionalnosti in zmanjšanju vnetja. FOTO: Medicofit
    Individualni vadbeni programi so namenjeni ohranjanju funkcionalnosti in zmanjšanju vnetja. FOTO: Medicofit

    Dolgoročna fizioterapija preprečuje napredovanje bolezni

    Klinika Medicofit izstopa z uporabo sodobne opreme, natančne gibalne analize in multidisciplinarnega pristopa, pri katerem fizioterapevti sodelujejo s kineziologi. Vsak načrt terapije je prilagojen glede na stopnjo bolezni, telesno pripravljenost in cilje posameznika.

    Redna, vodena fizioterapija dokazano zmanjšuje pogostost poslabšanj, upočasnjuje napredovanje bolezni in omogoča bolniku, da ohrani samostojnost in kakovost življenja tudi v poznejših fazah revmatoidnega artritisa.

    Revmatoidni artritis je bolezen, ki zahteva hitro ukrepanje in dolgoročen pristop. V kliniki Medicofit vam pomagajo z natančno diagnostiko, individualno terapijo in celostno rehabilitacijo, ki upošteva vaše vsakdanje izzive.

    Ne odlašajte! Hitra obravnava je ključ do nadzora nad boleznijo. Naročite se na zdravljenje revmatoidnega artritisa v kliniki Medicofit.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Medicofitfizioterapijarehabilitacijabolečinakineziologijarevmatoidni artritis
    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Smrt zvezdnika

    Umrl je Robert Redford, zlati deček Hollywooda

    Redford je bil eden največjih filmskih zvezdnikov od šestdesetih let 20. stoletja dalje.
    16. 9. 2025 | 14:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Veleblagovnica Nama

    Ena sama je Nama, zdaj je olepšana, osvežena

    Družba Morgan Finance SL je preuredila pritličje, prvo, drugo in tretje nadstropje veleblagovnice. Želijo ji vrniti vlogo živahnega mestnega središča.
    16. 9. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Promet

    Na Hrvaškem predlagali zakon za ukinitev plačevanja cestnin z gotovino

    Plačevanje cestnin z gotovino povzroča zastoje. Izključno elektronsko plačevanje bi lahko vplivalo na boljšo pretočnost prometa.
    16. 9. 2025 | 13:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Raziskava

    Socializem pozitivno vidi 39 odstotkov Američanov

    Kapitalizem v ZDA uživa najmanjšo podporo doslej – pozitivno ga ocenjuje 54 odstotkov Američanov.
    16. 9. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Veleblagovnica Nama

    Ena sama je Nama, zdaj je olepšana, osvežena

    Družba Morgan Finance SL je preuredila pritličje, prvo, drugo in tretje nadstropje veleblagovnice. Želijo ji vrniti vlogo živahnega mestnega središča.
    16. 9. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Promet

    Na Hrvaškem predlagali zakon za ukinitev plačevanja cestnin z gotovino

    Plačevanje cestnin z gotovino povzroča zastoje. Izključno elektronsko plačevanje bi lahko vplivalo na boljšo pretočnost prometa.
    16. 9. 2025 | 13:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Raziskava

    Socializem pozitivno vidi 39 odstotkov Američanov

    Kapitalizem v ZDA uživa najmanjšo podporo doslej – pozitivno ga ocenjuje 54 odstotkov Američanov.
    16. 9. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako dobro počutje zaposlenih postaja konkurenčna prednost

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo