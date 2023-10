»Z našim protokolom smo postavili nov mejnik na področju zobne estetike«

Ko danes govorimo o zdravem nasmehu, imamo vsekakor v mislih tudi estetsko komponento. In če je naš ideal v slogu hollywoodske popolnosti, je pot do njega veliko lažja, kot si morda mislite. Z naprednimi tehnologijami in vizionarskimi rešitvami priznanih strokovnjakov je estetsko zobozdravstvo danes prava oaza dobrega počutja – brez stresa in nepotrebnih bolečin.

Napredek po meri pacientovih želja je tudi vodilo vrhunskega strokovnjaka Zdenka Trampuša, dr. med. dent., vodje uspešne klinike Ortoimplant Dental Spa. V svoji dolgoletni karieri je ves čas zelo aktiven, dopolnjuje svoje znanje, išče napredne tehnologije in storitve, ki bi pacientu olajšale pot do lepega nasmeha in ga hkrati tudi nekoliko razvajalo. V njegovi priznani kliniki v Zagrebu tako poskrbijo za celovito dobrobit svojih strank – tudi s posebnim spa razvajanjem.

Dr. Zdenko Trampuš je strokovnjak na področju implantologije in je našel popolno formulo, s katero izguba zob ne bo več razlog za nesrečo. »Izguba zob lahko privede do številnih nevšečnosti, vključno s težavami pri žvečenju hrane, slabšo govorico in zmanjšano samozavestjo. Poleg tega lahko vodi do tanjšanja in umika čeljustne kosti, kar ima dolgoročne posledice,« opozarja dr. Trampuš in ob tem poudari, da prav z najnovejšimi tehnologijami, ki jih je uvedel v svoji kliniki, olajšajo posege in omogočajo hitro pot do lepega in zdravega nasmeha.

»Zobni vsadki so bili prvi korak k sodobnim pristopom na področju zobozdravstvene estetike, saj omogočajo trajno in naravno nadomestitev izgubljenih zob. Danes je sodobna implantologija toliko napredovala, da lahko pacientom povrnemo estetiko in funkcionalnost naravnih zob.« Trenutno smo priča novi dobi: »Z našo novo metodo smo postavili nov mejnik na področju zobne estetike.«

Spoznajte vse revolucionarne metode dr. Trampuša in preverite, zakaj je klinika Ortoimplant Dental Spa postala priljubljena oaza kakovostnih storitev, ki so jo prepoznali številni pacienti iz širše regije in še dlje. Edinstvene storitve, ki temeljijo na najnaprednejših in kakovostnih materialih, so zagotovilo za brezhibnost.

Sodobna implantologija lahko reši vse težave z zobmi. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Kako vaša ekipa na kliniki Ortoimplant Dental Spa pomaga pacientom, da se znebijo strahu pred postopkom?

Pri našem delu nas vedno vodi skrb za udobje naših pacientov. Zato uporabljamo najsodobnejše implantološke rešitve, kot je sistem All-on-4, ki omogoča hitro rešitev za brezzobost. Razvili smo prav poseben Ortoimplant Dental SPA PROTOKOL - edinstveno vrsto zobozdravstvenega protokola, ki združuje brezplačen prvi pregled in diagnozo s CBCT rentgensko napravo, najnaprednejše zobozdravstvene in SPA tretmaje ter spanje med posegom.

Lahko malo bolj podrobno razložite, zakaj je metoda All-on-4 tako inovativna?

All-on-4 je sistem, pri katerem se v zgornjo ali spodnjo čeljust vgradijo štirje vsadki, ki so nosilci fiksne proteze. Vgradnja temelji na programskem načrtovanju, izvede pa se v skladu z najsodobnejšim konceptom zdravljenja.

Brezzobi pacient s to metodo takoj po operaciji dobi prototip zoba, ki je začasna (a popolnoma funkcionalna) rešitev, medtem ko je trajna protetična rešitev izdelana čez nekaj mesecev.

Kakšni so še drugi revolucionarni pristopi, ki jih uporabite v vaši kliniki?

Omeniti moram seveda novo vrsto zobnih vsadkov, imenovanih Zygoma. Gre za resnično inovativno rešitev za paciente z večjim umikom zgornje čeljustne kosti. Namesto v čeljust se vgradijo v lične kosti. To omogoča rešitev za tiste, ki bi sicer potrebovali presaditev kosti ali dvig sinusov.

Poleg vsadkov Zygoma so pacientom na voljo tudi pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče vsadkov, pa tudi subperiostalni vsadki, pri katerih vsadek ni vgrajen neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Klinika Ortoimplant Dental Spa uporablja vrhunske implantološke metode, zdravljenje na njihovi kliniki pa se začne z brezplačnim prvim pregledom. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

So torej na splošno vsadki najbolj primerna rešitev za vse paciente, ki nimajo enega ali celo več zob?

Pravzaprav je lahko vsak kandidat primeren, kar po navadi potrdimo že pri prvem obisku. Ker imamo na voljo različne inovativne rešitve, je to še lažje. Starostnih omejitev ni, pomembno je, da je pacient zdrav.

Na vaši kliniki poskrbite torej za celovito diagnostiko z zdravljenjem.

Tako je. Razvili smo prav poseben zobozdravstveni protokol, ki združuje brezplačen prvi pregled in diagnostiko z rentgensko napravo CBT. Veliko pacientov se zelo razveseli tudi naše napredne rešitve, ki omogoča, da med posegom spijo, saj omogočamo analgosedacijo. Gre za stanje zmanjšane zavesti, ki ga v celoti nadzoruje anesteziolog. To je posebej priporočljivo pri bolj zahtevnih posegih ali za posameznike, ki imajo izrazit strah.

To pa še ni vse. Razvili ste tudi popolnoma nov koncept, imenovan Dental Spa. Za kaj pravzaprav gre in kako lahko ta koncept pomaga pacientom?

Res je in moram priznati, da so pacienti nad našim spajem res navdušeni. Dolgo smo razmišljali, kako bi jim pričarali sproščujoče okolje med obiskom, in tako se je porodila ta ideja. Poleg stomatoloških storitev tako ponujamo tudi različne sprostitvene tretmaje, ki pomagajo pri hitrem okrevanju in zadovoljstvu pacientov, kot so vitaminsko-mineralni eliksirji, linfna drenaža in ozonoterapije.

Za konec, kakšen nasvet bi dali tistim, ki se morda bojijo obiska pri zobozdravniku ali razmišljajo o nadomestitvi izgubljenih zob?

Najprej bi svetoval, da ne odlašajo z odločitvijo za svoje zdravje. Izguba zob lahko privede do resnih težav. Na kliniki Ortoimplant Dental Spa ponujamo brezplačne diagnostične preglede, kjer lahko vsakdo dobi ustrezno svetovanje za svoj primer. Ne bojte se stopiti korak bližje k zdravemu nasmehu.

