Še enkrat več bo starejših od 65 kot mlajših od 14 let

Eurostat, statistični urad Evropske unije, je za vse države te skupnosti in Islandijo, Norveško ter Švico pripravil deterministično oziroma populacijsko projekcijo o staranju prebivalstva (Europop 2023), ki temelji na predpostavkah o prihodnji rodnosti, umrljivosti in migracijah. Po teh projekcijah bo leta 2100 v Sloveniji pričakovana starost za moške 89,4 leta in za ženske 93,3 leta, obenem bomo imeli več kot 7500 stoletnikov.

Po napovedi projekcije Europop 2023 naj bi število prebivalcev Slovenije naraščalo do približno leta 2026, ko naj bi država imela nekaj več kot 2.121.000 prebivalcev, nato naj bi počasi upadalo. Tako naj bi 1. januarja 2100 imeli 1.951.000 prebivalcev ali 7 odstotkov manj kot leta 2022, ko so se začele projekcije.