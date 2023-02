Še vedno rada živim, ker imam lepo življenje

V nadaljevanju preberite:

Antonija Kontler, ki je predvčerajšnjim praznovala stoti rojstni dan, nas nasmejana, odločna in polna energije pričaka v svoji hiši z vrtom v Mariboru, kjer živi sama. Pravi, da ji ni nikoli dolgčas. Rada sprejema obiske, še posebno hčer Jasno in sina Sašo, vnuka Mitjo in Tajo ter pet pravnukov, in jim pripravi njim ljube jedi. Postreže nam z zetovo domačo medico in jabolčnim zavitkom iz domačega testa, ki ga je spekla pred našim prihodom.

Septembra bo 44 let, odkar se je upokojila, takrat je bila stara 56 let. Že 17 let je vdova. Rada igra karte, predvsem tarok, rešuje križanke ter vsak dan spremlja poročila in s povečevalnim steklom v roki prebira časopise. Uživa v vrtnarjenju in skrbi za sadno drevje. Vedno se je izogibala zdravnikom in zdravilom, prepričana pa je, da ji pomaga redno uživanje medice in nekaterih prehranskih dodatkov. Skoraj vsak dan popije kozarec vina, kadila ni nikoli. Redno telovadi in hodi, če je slabo vreme, naredi deset krogov po hiši. Tudi lanskih volitev ni izpustila.