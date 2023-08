Sem balerina, zmorem marsikaj, česar kdo drug ne bi

V nadaljevanju preberite:

Lane Stranić, takole na pogled drobna in kdo bi rekel krhka, se je izkazala za vse prej kot to. Po značaju je, kot pravi hčerka, pikantna, po telesu trmasto nepopustljiva. Zdravniki so ji pri dvajsetih svetovali, naj neha plesati, sicer bo ohromela. Danes se to sliši kot slaba šala.