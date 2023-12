Sendvič generacija mora pozabljati na svoje potrebe

V nadaljevanju preberite:

Izraz sendvič generacija se je uveljavil za zaposlene ljudi v srednjih letih, ki na eni strani skrbijo za svoje otroke, na drugi pa za svoje starejše sorodnike, predvsem starše. So v nezavidljivem položaju, velikokrat preobremenjeni in pogosto zbolevajo za kroničnimi boleznimi. O tem, kako jim pomagati in kje iskati rešitve, so se pogovarjali člani Omrežja e-seniorji, ob sodelovanju Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Med drugim so izpostavili tudi vprašanje, koliko bo k reševanju te problematike pomagal zakon o dolgotrajni oskrbi, ki med drugim od 1. januarja 2024 predvideva oskrbovalca družinskega člana. Do njega je upravičen družinski član, ki je po oceni upravičenosti do dolgotrajne oskrbe uvrščen v 4. ali 5. kategorijo.