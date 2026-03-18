Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Mag. Kristina Mikek, dr.med, specialistka oftalmologije

Očesni center Morela | www.morela.si

Ko pacienti pridejo na pregled zaradi sive mrene, pogosto povedo zelo podobno zgodbo. V zadnjem času opažajo, da se jim vid spreminja. Očala, ki so še nedavno dobro služila, nenadoma ne pomagajo več tako kot prej. Vid je nekoliko meglen, bleščanje pri vožnji ponoči je močnejše, branje pa zahteva vedno več svetlobe.

Nekateri dobijo nova očala, vendar z njimi še vedno ne vidijo tako jasno, kot bi pričakovali. Drugi opažajo več bleščanja pri vožnji ponoči ali slabši kontrast pri branju. Barve postanejo nekoliko bolj blede, slika pa manj ostra.

Takrat na pregledu pogosto ugotovimo, da se v očesu razvija siva mrena. Gre za postopno motnjenje naravne očesne leče, ki začne vse bolj vplivati na kakovost vida.

Večina teh pacientov že več let uporablja očala za branje zaradi starostne dioptrije, nekateri pa imajo tudi različna očala za bližino in daljavo. Ko začne vid dodatno slabšati še siva mrena, operacijo pogosto razumejo predvsem kot poseg, s katerim odstranimo motno lečo in ponovno izboljšamo vid. A operacija sive mrene danes pogosto pomeni še nekaj več.

Operacija sive mrene je namreč tudi velika priložnost, da z odpravo starostne dioptrije zmanjšamo ali celo odpravimo potrebo po očalih za branje. Več o sodobnih možnostih operacije in o tem, kako premium leče vplivajo na kakovost vida, lahko preberete na povezavi operacija sive mrene s premium lečo.

Kaj se v očesu zgodi pri sivi mreni

Ko govorimo o sivi mreni, je pomembno razumeti, kaj se v očesu pravzaprav dogaja. V sprednjem delu očesa imamo naravno očesno lečo. V mladosti je popolnoma prosojna. Omogoča, da svetloba nemoteno doseže mrežnico, kjer nastane jasna slika.

S staranjem se struktura leče začne postopno spreminjati. Leča postaja vedno bolj motna in manj prosojna. Svetloba skozi njo ne prehaja več enakomerno, zato slika na mrežnici izgublja ostrino in kontrast.

Pri tem procesu se pogosto začne spreminjati tudi dioptrija. Nekateri pacienti opazijo, da se jim vid na bližino za kratek čas celo izboljša, drugi pa dobijo nova očala, ki kmalu ne zadoščajo več. Takšne spremembe so pogosto prvi znak, da se v očesu razvija siva mrena.

Ker se pri sivi mreni vid slabša zaradi motnjenja v sami očesni leči, očala pomagajo le omejeno. Ko motnost napreduje, je edina učinkovita rešitev operacija, pri kateri naravno lečo odstranimo in jo nadomestimo z umetno. Kako poteka pregled pred operacijo in kaj vse pri tem preverimo, sem podrobneje opisala v blogu Kako izgleda pregled pred operacijo sive mrene.

FOTO: Morela

Operacija sive mrene kot priložnost za boljši vid

Ko ob pregledu pojasnim, da je operacija edina učinkovita rešitev za sivo mreno, večina pacientov najprej pomisli na izboljšanje motnega vida. Cilj posega je namreč odstraniti motno očesno lečo in spet omogočiti jasen prehod svetlobe do mrežnice.

Pri operaciji pa se zgodi še nekaj pomembnega. Ko odstranimo naravno očesno lečo, odstranimo tudi vzrok za starostno dioptrijo. Zaradi postopnega zmanjševanja prožnosti očesne leče namreč po 40. letu starosti vid na bližino postaja vedno slabši, zato večina začne uporabljati očala za branje.

V preteklosti smo pri operaciji sive mrene uporabljali le umetne leče, ki povrnejo dobro vidno ostrino na daljavo. Pacienti so po operaciji še naprej potrebovali očala za bližino.

Danes pa imamo na voljo tudi sodobne premium leče. Njihova zasnova omogoča dober vid na več razdaljah, zato so po operaciji očala za bližino potrebna le redko ali pa jih pacienti pri vsakodnevnih opravilih sploh ne potrebujejo.

Operacija sive mrene zato danes ni le rešitev za moten vid. Je tudi priložnost za odpravo starostne dioptrije in boljši bližinski vid.

FOTO: Morela

Izbira umetne leče je danes ključni del operacije

Ko se s pacienti pogovarjam o operaciji sive mrene, vedno poudarim, da poseg ni le kirurški postopek. Pomemben del odločitve je tudi izbira umetne očesne leče. V preteklosti ta ni bila posebej zapletena, saj so bile možnosti omejene. Danes imamo na voljo mnogo različnih leč z različnimi optičnimi lastnostmi. Vsaka nekoliko drugače vpliva na kakovost vida na različnih razdaljah. Ker se potrebe glede vida in tudi pričakovanja med posamezniki zelo razlikujejo, je izbira leče vedno individualna. Pri razmisleku o tem, katera leča bi lahko bila primerna, lahko pomaga tudi naslednji Test za izbiro leče.

Pacienti me pogosto sprašujejo, ali bodo po operaciji še potrebovali očala za branje. Odgovor je odvisen predvsem od vrste leče, ki jo izberemo, ter od življenjskega sloga posameznika. Nekatere leče so zasnovane tako, da omogočajo dober vid na več razdaljah, druge pa zagotavljajo zelo stabilen vid na daljavo in srednje razdalje, kar je pomembno pri vožnji, delu z računalnikom ali vsakodnevnih opravilih.

O razlikah med sodobnimi lečami in o tem, kako vplivajo na vid po operaciji, sem podrobneje pisala v blogu 5 pomembnih razlik za vid med multifokalnimi in EDOF lečami.

Vedno poudarjam, da univerzalne rešitve ni. Vsak pacient ima nekoliko drugačne potrebe in pričakovanja glede vida. Nekdo veliko bere, drugi več časa preživi za računalnikom, tretji pa želi predvsem stabilen vid na daljavo pri vožnji ali športu. Zato je pomembno, da izbiro leče vedno prilagodimo posamezniku.

Zakaj se pri svojem delu pogosto odločam za EDOF leče in kakšne so njihove prednosti, smo opisali tudi v blogu Zakaj mislim, da je EDOF leča najboljša izbira za operacijo sive mrene.

Včasih pacientom razlago približam tudi skozi osebno izkušnjo. Ko je operacijo potrebovala moja mama, sva bili tudi sami pred enakim vprašanjem kot naši pacienti: katera leča bo zanjo najbolj primerna? Kako sem takrat razmišljala in kako smo izbrali pravo rešitev, sem opisala v zapisu Kako sem za svojo mamo izbrala lečo za operacijo sive mrene.

FOTO: Morela

Kako pacienti doživljajo spremembo vida po operaciji

Na pregledu po operaciji pacienti pogosto opisujejo podobne občutke. Najprej opazijo, da je vid jasnejši in bolj kontrasten. Barve postanejo bolj žive, slika pa ostrejša.

Mnogi presenečeno ugotavljajo, kako zelo so se v preteklih letih navadili na slabši vid. Siva mrena namreč nastaja počasi, zato se vid dolgo slabša skoraj neopazno in na to se privadimo.

Pri pacientih, ki se odločijo za premium lečo, pogosto slišim še eno zanimivo opažanje. Očala za branje nenadoma niso več nujni stalni spremljevalec. Marsikdo pove, da šele sedaj vidi, kako zelo je slab bližinski vid omejujoč.

Seveda pa operacija zahteva tudi obdobje okrevanja, ko se oko postopno prilagodi novi leči. Vid se v nekaj tednih stabilizira, pacienti pa postopno opazijo končni rezultat operacije.

Kako poteka okrevanje po operaciji in kaj lahko pacienti pričakujejo v prvih tednih po posegu, sem podrobneje opisala v blogu Kako poteka okrevanje po operaciji sive mrene.

Pogosta vprašanja o operaciji sive mrene Se lahko z operacijo sive mrene res znebimo očal za branje? Pri mnogih pacientih je to možno. Kako dober bo bližinski vid, je v največji meri odvisno od izbire leče. Sodobne premium leče lahko izboljšajo vid na več razdaljah in tako zelo zmanjšajo potrebo po očalih za bližino. Ključno je, da so pred posegom pričakovanja realna in da se o možnostih različnih leč izčrpno pogovorimo pred operacijo. Kdaj je pravi čas za operacijo sive mrene? Operacija ni vezana na določeno starost. Pravi čas je takrat, ko siva mrena začne pomembno vplivati na kakovost vida. To se najpogosteje pokaže pri vožnji, branju ali delu z računalnikom. Ko pacient začne opažati, da očala ne pomagajo več dovolj, je smiselno opraviti pregled. Izsledki tega so ključni za odločitev o posegu. Ali operacija sive mrene boli? Poseg izvedemo v lokalni anesteziji. Oko pred operacijo prehodno omrtvimo z analgetičnimi kapljicami. Med posegom se ne čuti nikakršna bolečina. Lahko se pojavi občutek neprijetne svetlobe ali rahel občutek pritiska, vendar operacija praviloma ni neprijetna. Koliko časa traja operacija? Sam kirurški del posega običajno traja približno deset do petnajst minut. Skupni čas, ko se zadržite pri nas, je nekoliko daljši zaradi priprave na poseg in administrativnega odpusta. Kako hitro se vid izboljša po operaciji sive mrene? Neposredno po operaciji je vid zaradi razširjene zenice meglen. Zenica se postopno zoži običajno še isti dan do večera. Takrat mnogi začnejo že opažati, da vidijo boljše. Večina pacientov opazi bistveno izboljšanje vida že prvi dan po posegu. V naslednjih tednih se vid še stabilizira, saj se na zaznavanje vida z novo lečo privajamo postopno. Ali se siva mrena lahko vrne? Ne. Naravno očesno lečo, v kateri je bila siva mrena, z operacijo odstranimo in jo nadomestimo z umetno. Zato se bolezen ne more ponoviti. Včasih se lahko pozneje pojavi motnitev ovojnice leče, ki jo razmeroma preprosto odpravimo z ambulantnim laserskim posegom. Se lahko ponovi starostna dioptrija po operaciji s premium lečo? Ne, tudi starostna dioptrija se po operaciji s premium lečo ne more ponoviti. Pri operaciji namreč starostno spremenjeno naravno lečo nadomestimo z umetno. Ta leča ohranja svoje optične lastnosti in se s časom ne spreminja. Kako izbrati pravo umetno lečo? Izbira leče je zelo individualna odločitev. Osebno mi je pomembno, da pred operacijo opravim izčrpen pogovor s pacientom. Šele z upoštevanjem pričakovanj posameznika, njegovih potreb glede vida in seveda na podlagi opravljenega pregleda lahko svetujem najbolj optimalno rešitev za izboljšanje vida.

Naročnik oglasne vsebine je Očesni center Morela