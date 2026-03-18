    Predstavitvena informacija  |   Generacija+

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    <p data-block-key="6nrbz">FOTO: Morela</p>
    FOTO: Morela
    Promo Delo
    18. 3. 2026 | 14:07
    Mag. Kristina Mikek, dr.med, specialistka oftalmologije

    Očesni center Morela | www.morela.si

    Ko pacienti pridejo na pregled zaradi sive mrene, pogosto povedo zelo podobno zgodbo. V zadnjem času opažajo, da se jim vid spreminja. Očala, ki so še nedavno dobro služila, nenadoma ne pomagajo več tako kot prej. Vid je nekoliko meglen, bleščanje pri vožnji ponoči je močnejše, branje pa zahteva vedno več svetlobe.

    Nekateri dobijo nova očala, vendar z njimi še vedno ne vidijo tako jasno, kot bi pričakovali. Drugi opažajo več bleščanja pri vožnji ponoči ali slabši kontrast pri branju. Barve postanejo nekoliko bolj blede, slika pa manj ostra.

    Takrat na pregledu pogosto ugotovimo, da se v očesu razvija siva mrena. Gre za postopno motnjenje naravne očesne leče, ki začne vse bolj vplivati na kakovost vida.

    Večina teh pacientov že več let uporablja očala za branje zaradi starostne dioptrije, nekateri pa imajo tudi različna očala za bližino in daljavo. Ko začne vid dodatno slabšati še siva mrena, operacijo pogosto razumejo predvsem kot poseg, s katerim odstranimo motno lečo in ponovno izboljšamo vid. A operacija sive mrene danes pogosto pomeni še nekaj več.

    Operacija sive mrene je namreč tudi velika priložnost, da z odpravo starostne dioptrije zmanjšamo ali celo odpravimo potrebo po očalih za branje. Več o sodobnih možnostih operacije in o tem, kako premium leče vplivajo na kakovost vida, lahko preberete na povezavi operacija sive mrene s premium lečo.

    Kaj se v očesu zgodi pri sivi mreni

    Ko govorimo o sivi mreni, je pomembno razumeti, kaj se v očesu pravzaprav dogaja. V sprednjem delu očesa imamo naravno očesno lečo. V mladosti je popolnoma prosojna. Omogoča, da svetloba nemoteno doseže mrežnico, kjer nastane jasna slika.

    S staranjem se struktura leče začne postopno spreminjati. Leča postaja vedno bolj motna in manj prosojna. Svetloba skozi njo ne prehaja več enakomerno, zato slika na mrežnici izgublja ostrino in kontrast.

    Pri tem procesu se pogosto začne spreminjati tudi dioptrija. Nekateri pacienti opazijo, da se jim vid na bližino za kratek čas celo izboljša, drugi pa dobijo nova očala, ki kmalu ne zadoščajo več. Takšne spremembe so pogosto prvi znak, da se v očesu razvija siva mrena.

    Ker se pri sivi mreni vid slabša zaradi motnjenja v sami očesni leči, očala pomagajo le omejeno. Ko motnost napreduje, je edina učinkovita rešitev operacija, pri kateri naravno lečo odstranimo in jo nadomestimo z umetno. Kako poteka pregled pred operacijo in kaj vse pri tem preverimo, sem podrobneje opisala v blogu Kako izgleda pregled pred operacijo sive mrene.

    FOTO: Morela
    FOTO: Morela

    Operacija sive mrene kot priložnost za boljši vid

    Ko ob pregledu pojasnim, da je operacija edina učinkovita rešitev za sivo mreno, večina pacientov najprej pomisli na izboljšanje motnega vida. Cilj posega je namreč odstraniti motno očesno lečo in spet omogočiti jasen prehod svetlobe do mrežnice.

    Pri operaciji pa se zgodi še nekaj pomembnega. Ko odstranimo naravno očesno lečo, odstranimo tudi vzrok za starostno dioptrijo. Zaradi postopnega zmanjševanja prožnosti očesne leče namreč po 40. letu starosti vid na bližino postaja vedno slabši, zato večina začne uporabljati očala za branje.

    V preteklosti smo pri operaciji sive mrene uporabljali le umetne leče, ki povrnejo dobro vidno ostrino na daljavo. Pacienti so po operaciji še naprej potrebovali očala za bližino.

    Danes pa imamo na voljo tudi sodobne premium leče. Njihova zasnova omogoča dober vid na več razdaljah, zato so po operaciji očala za bližino potrebna le redko ali pa jih pacienti pri vsakodnevnih opravilih sploh ne potrebujejo.

    Operacija sive mrene zato danes ni le rešitev za moten vid. Je tudi priložnost za odpravo starostne dioptrije in boljši bližinski vid.

    FOTO: Morela
    FOTO: Morela

    Izbira umetne leče je danes ključni del operacije

    Ko se s pacienti pogovarjam o operaciji sive mrene, vedno poudarim, da poseg ni le kirurški postopek. Pomemben del odločitve je tudi izbira umetne očesne leče. V preteklosti ta ni bila posebej zapletena, saj so bile možnosti omejene. Danes imamo na voljo mnogo različnih leč z različnimi optičnimi lastnostmi. Vsaka nekoliko drugače vpliva na kakovost vida na različnih razdaljah. Ker se potrebe glede vida in tudi pričakovanja med posamezniki zelo razlikujejo, je izbira leče vedno individualna. Pri razmisleku o tem, katera leča bi lahko bila primerna, lahko pomaga tudi naslednji Test za izbiro leče.

    Pacienti me pogosto sprašujejo, ali bodo po operaciji še potrebovali očala za branje. Odgovor je odvisen predvsem od vrste leče, ki jo izberemo, ter od življenjskega sloga posameznika. Nekatere leče so zasnovane tako, da omogočajo dober vid na več razdaljah, druge pa zagotavljajo zelo stabilen vid na daljavo in srednje razdalje, kar je pomembno pri vožnji, delu z računalnikom ali vsakodnevnih opravilih.

    O razlikah med sodobnimi lečami in o tem, kako vplivajo na vid po operaciji, sem podrobneje pisala v blogu 5 pomembnih razlik za vid med multifokalnimi in EDOF lečami.

    Vedno poudarjam, da univerzalne rešitve ni. Vsak pacient ima nekoliko drugačne potrebe in pričakovanja glede vida. Nekdo veliko bere, drugi več časa preživi za računalnikom, tretji pa želi predvsem stabilen vid na daljavo pri vožnji ali športu. Zato je pomembno, da izbiro leče vedno prilagodimo posamezniku.

    Zakaj se pri svojem delu pogosto odločam za EDOF leče in kakšne so njihove prednosti, smo opisali tudi v blogu Zakaj mislim, da je EDOF leča najboljša izbira za operacijo sive mrene.

    Včasih pacientom razlago približam tudi skozi osebno izkušnjo. Ko je operacijo potrebovala moja mama, sva bili tudi sami pred enakim vprašanjem kot naši pacienti: katera leča bo zanjo najbolj primerna? Kako sem takrat razmišljala in kako smo izbrali pravo rešitev, sem opisala v zapisu Kako sem za svojo mamo izbrala lečo za operacijo sive mrene.

    FOTO: Morela
    FOTO: Morela

    Kako pacienti doživljajo spremembo vida po operaciji

    Na pregledu po operaciji pacienti pogosto opisujejo podobne občutke. Najprej opazijo, da je vid jasnejši in bolj kontrasten. Barve postanejo bolj žive, slika pa ostrejša.

    Mnogi presenečeno ugotavljajo, kako zelo so se v preteklih letih navadili na slabši vid. Siva mrena namreč nastaja počasi, zato se vid dolgo slabša skoraj neopazno in na to se privadimo.

    Pri pacientih, ki se odločijo za premium lečo, pogosto slišim še eno zanimivo opažanje. Očala za branje nenadoma niso več nujni stalni spremljevalec. Marsikdo pove, da šele sedaj vidi, kako zelo je slab bližinski vid omejujoč.

    Seveda pa operacija zahteva tudi obdobje okrevanja, ko se oko postopno prilagodi novi leči. Vid se v nekaj tednih stabilizira, pacienti pa postopno opazijo končni rezultat operacije.

    Kako poteka okrevanje po operaciji in kaj lahko pacienti pričakujejo v prvih tednih po posegu, sem podrobneje opisala v blogu Kako poteka okrevanje po operaciji sive mrene.

    Pogosta vprašanja o operaciji sive mrene
    Se lahko z operacijo sive mrene res znebimo očal za branje? Pri mnogih pacientih je to možno. Kako dober bo bližinski vid, je v največji meri odvisno od izbire leče. Sodobne premium leče lahko izboljšajo vid na več razdaljah in tako zelo zmanjšajo potrebo po očalih za bližino. Ključno je, da so pred posegom pričakovanja realna in da se o možnostih različnih leč izčrpno pogovorimo pred operacijo.
    Kdaj je pravi čas za operacijo sive mrene? Operacija ni vezana na določeno starost. Pravi čas je takrat, ko siva mrena začne pomembno vplivati na kakovost vida. To se najpogosteje pokaže pri vožnji, branju ali delu z računalnikom. Ko pacient začne opažati, da očala ne pomagajo več dovolj, je smiselno opraviti pregled. Izsledki tega so ključni za odločitev o posegu.
    Ali operacija sive mrene boli? Poseg izvedemo v lokalni anesteziji. Oko pred operacijo prehodno omrtvimo z analgetičnimi kapljicami. Med posegom se ne čuti nikakršna bolečina. Lahko se pojavi občutek neprijetne svetlobe ali rahel občutek pritiska, vendar operacija praviloma ni neprijetna.
    Koliko časa traja operacija? Sam kirurški del posega običajno traja približno deset do petnajst minut. Skupni čas, ko se zadržite pri nas, je nekoliko daljši zaradi priprave na poseg in administrativnega odpusta.
    Kako hitro se vid izboljša po operaciji sive mrene? Neposredno po operaciji je vid zaradi razširjene zenice meglen. Zenica se postopno zoži običajno še isti dan do večera. Takrat mnogi začnejo že opažati, da vidijo boljše. Večina pacientov opazi bistveno izboljšanje vida že prvi dan po posegu. V naslednjih tednih se vid še stabilizira, saj se na zaznavanje vida z novo lečo privajamo postopno.
    Ali se siva mrena lahko vrne? Ne. Naravno očesno lečo, v kateri je bila siva mrena, z operacijo odstranimo in jo nadomestimo z umetno. Zato se bolezen ne more ponoviti. Včasih se lahko pozneje pojavi motnitev ovojnice leče, ki jo razmeroma preprosto odpravimo z ambulantnim laserskim posegom.
    Se lahko ponovi starostna dioptrija po operaciji s premium lečo? Ne, tudi starostna dioptrija se po operaciji s premium lečo ne more ponoviti. Pri operaciji namreč starostno spremenjeno naravno lečo nadomestimo z umetno. Ta leča ohranja svoje optične lastnosti in se s časom ne spreminja.
    Kako izbrati pravo umetno lečo? Izbira leče je zelo individualna odločitev. Osebno mi je pomembno, da pred operacijo opravim izčrpen pogovor s pacientom. Šele z upoštevanjem pričakovanj posameznika, njegovih potreb glede vida in seveda na podlagi opravljenega pregleda lahko svetujem najbolj optimalno rešitev za izboljšanje vida.

     

    Naročnik oglasne vsebine je Očesni center Morela

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost in politika

    Nekdanji direktor Sove osupel, kako lahko so slovensko elito vohuni ujeli v past

    Seveda nas lahko skrbi cel kup stvari s tem v zvezi, je dejal Iztok Podbregar, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske in nekdanji direktor Sove.
    Novica Mihajlović 17. 3. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Avstrijski trener ni skrival jeze, brez dlake na jeziku do pristojnih pri FIS

    Ni veliko manjkalo, da tudi slovenska skakalna asa Anže Lanišek in Domen Prevc minulo nedeljo ne bi nastopila na tekmi za svetovni pokal na Holmenkollnu.
    Miha Šimnovec 17. 3. 2026 | 19:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Odmeven odstop v ZDA: Teheran ni predstavljal neposredne grožnje

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    17. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na sedežu SDS na Trstenjakovi 8.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    očala za branjepromooperacija očipremium lečesiva mrenastarostna dioptrijaoftalmologijakataraktapresbiopijaEDOF lečeoperacija sive mrenevid na več razdaljahumetna očesna leča
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Pritisk na cene goriv

    Boj proti dvigu cen bencina: Avstrija želi znižati trošarine

    Poleg znižanja trošarin bo avstrijska vlada omogočila ukrep začasne zamrznitve marž vzdolž dobavne verige. Kancler: država ne sme postati krizni dobičkar.
    18. 3. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kronična nesklepčnost rade ogroža pomoč

    Država lahko ostane brez milijard dolarjev posojil, je opozoril Mednarodni denarni sklad.
    Boris Čibej 18. 3. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Asteroid

    Tudi na Rjuguju so gradniki življenja

    Eno od ključnih vprašanj je, kako je na Zemlji vzniknilo življenje. Po eni od teorij so ga sem zanesli asteroidi, bogati z osnovnimi spojinami.
    Saša Senica 18. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odzivi na razkritje

    Golob zaradi informacij o vplivanju na volitve že danes v Bruselj

    Matjaž Han obljublja, da SD v tej igri ne bo sodelovala, NSi skrbi tudi »nerazumna pasivnost« organov pregona.
    18. 3. 2026 | 14:54
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Marius Borg Hoiby

    Za sina norveške princese zahtevana zaporna kazen

    Za nekaj manjših dejanj je priznal krivdo, ne pa tudi za najtežja, kot so posilstvo štirih žensk, ki jih je storil, ko so spale ali bile nezavestne.
    18. 3. 2026 | 14:51
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zvin gležnja: zakaj se poškodba pogosto ponovi?

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    DUBROVNIK

    Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

    Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
    Promo Slovenske novice 6. 1. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

    Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
    13. 3. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

    Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pogled iz vlaka razkriva prihodnost, o kateri bo kmalu govorila vsa Slovenija

    Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    NEGA KOŽE

    Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

    Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

    Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast.
    Promo Delo 7. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    CRIKVENICA

    Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

    Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Vlaki vse hitrejši, pravila ostajajo jasna

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vstopite v svet nišnih parfumov

    Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    PETROL

    Osem desetletij sprememb, ki tiho poganjajo naše vsakdanje življenje

    Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več

