Slikar se nikoli ne upokoji

V nadaljevanju preberite:

Poznavalci so si edini, da je poleg slikarskih del, ki jih je ustvaril, prava veličina njegovega življenjskega dela v dokumentiranju idrijsko-cerkljanske etnološke dediščine. Ogromno stavb, ki jih je skiciral oziroma fotografiral, je danes zmletih v prah, živijo (in z njimi njihovi nekdanji prebivalci) le še na platnih in na redkih knjižnih policah. Rekviem jim je spisal v leta 2011 izdani knjigi Idrijske hiše.