Slovenska inovacija za ljudi na invalidskih vozičkih

Družinsko podjetje Dezziv izdeluje inovativne pripomočke za invalide, med katerimi je največja inovacija mehanska zavora za invalidske vozičke, ki je v resnici pripomoček za vzpenjanje. Z njimi se lahko invalidi na vozičku brez večjega napora samostojno vzpenjajo in spuščajo po stopnicah in klančinah. To je edina rešitev na svetu, ki deluje v obeh smereh vožnje vozička.