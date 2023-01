Spolno življenje starih ljudi bi lahko udomačili

V nadaljevanju preberite:

»Zanimiv in nelagoden je tale intervju o temah, ki niso iz moje strokovne domene. Odgovarjam zato tudi 'mimo', iz svoje osebne, klinične in anekdotične človeške izkušnje.« Tako Igor Ravnik začne pogovor, na koncu pa našteje, kaj vse ga še čaka, med drugim priprava končnega cikla radijskih pogovorov na teme med glasbo in medicino, delavnice skupine za samopomoč Lige proti epilepsiji, pobuda za vidno/zvočno izoliran prostor v dvoranah ali za posebne predstave za osebe s hendikepi, ki motijo publiko, pa za boljše staranje, tudi moških, in za uporabo glasbe v medicini.