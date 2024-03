Starejše ženske se prepogosto izogibajo ginekologa

V nadaljevanju preberite:

Ginekološki pregled v starosti, predvsem pri ženskah, ki spolno niso več aktivne, lahko postane neprijeten in tudi zmerno boleč. To je lahko vzrok za izogibanje rednim preventivnim pregledom, na katere se mora ženska po 65. letu vedno naročiti sama. »Tudi v starejših letih je pri ženskah, ki še imajo maternico in ne čutijo prav nobenih ginekoloških težav, priporočen preventivni pregled na tri leta,« svetuje mag. Mojca Grebenc, specialistka ginekologije iz Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Šiška.

Ob določenih ginekoloških stanjih je glede na dogovor z ginekologom pregled potreben tudi pogosteje. Ker je ta neprijeten, ugotavlja zdravnica, starejše ženske prepogosto odlašajo z naročanjem nanj, če nimajo ginekoloških težav, kot so krvavitve, uhajanje urina, ranice na spolovilu, bolečine. Ob takšnih težavah se je treba naročiti čim prej.

Včasih nastanejo težave z naročanjem tudi zato, ker je danes zelo težko najti prosto mesto pri ginekologu v bližini. Tako ženske, katerih ginekolog se je upokojil ali iz drugih razlogov prenehal delati, ostanejo brez zdravnika. Največkrat ga začnejo aktivno iskati šele, ko se pokažejo pomembne ginekološke težave. Napotnico za zdravljenje na sekundarni ravni ginekologije pa lahko napiše le izbrani ginekolog in ne osebni zdravnik. Zato je za vsako žensko pomembno, da ima izbranega ginekologa.