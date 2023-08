Starejši v korak s časom pri uporabi umetne inteligence

V nadaljevanju preberite:

Nove priložnosti za uporabo informacijske tehnologije, ki so se odprle z napovedjo orodij umetne inteligence, so pomembne za vse generacije. V Omrežju e-seniorji 55+ si prizadevajo, da bi ta orodja spoznali in začeli uporabljati tudi starejši od 55 let, pravi prof. dr. Jože Gričar.

»Uporaba umetne inteligence oziroma orodij AI je pomembna tudi za starejše. Da bi začeli uporabljati ta orodja, jih je treba spodbujati in jim pomagati. Na srečanju 13. septembra bodo udeleženci iskali odgovore na več vprašanj. Kaj lahko omrežja in združenja, povezana s starejšimi, storijo v praksi, da pospešijo vključevanje svojih članov v uporabo orodij AI? Kako lahko mreže in združenja spoznavajo in delijo izkušnje drugih v svojem okolju, v svoji državi, v regijah držav? Kako lahko zaslužni profesorji pomagajo starejšim pri sprejemanju orodij umetne inteligence z vključitvijo njihovih izkušenj, povezav in interdisciplinarnosti?« našteva dr. Gričar.