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    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    Več kot 14.000 zadovoljnih pacientov potrjuje, da se zaupanje v implantologiji gradi z znanjem, izkušnjami in dolgoročnimi rezultati. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Več kot 14.000 zadovoljnih pacientov potrjuje, da se zaupanje v implantologiji gradi z znanjem, izkušnjami in dolgoročnimi rezultati. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA
    8. 7. 2026 | 09:26
    9:14
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    Kaj je tisto, kar neko kliniko loči od drugih? So to najsodobnejše tehnologije, dolgoletne izkušnje ali ugled strokovnjakov? V resnici odgovor pogosto skriva nekaj veliko bolj preprostega – zaupanje ljudi, ki so ji prepustili svoje zdravljenje. Ko se za implantološki center v desetletjih odloči več kot 14.000 pacientov, je takšna številka dokaz dolgoletnega strokovnega dela, doslednosti in rezultatov, ki se potrjujejo znova in znova. Prav na teh temeljih svojo zgodbo že več kot tri desetletja gradi Ortoimplant DENTAL SPA.

    Odličnost se ne meri po obljubah, ampak po rezultatih

    V medicini zaupanje ne nastane čez noč. Gradi se z vsakim uspešno opravljenim posegom, z vsako pravilno odločitvijo in z vsakim pacientom, ki po končanem zdravljenju znova samozavestno govori, jé in se smeje.

    V Ortoimplantu DENTAL SPA pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša že več kot 34 let zdravijo vse oblike brezzobosti, napredovale parodontoze in tudi najzahtevnejše primere izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti. Ne iščejo hitrih in polovičnih rešitev. Osredotočijo se na vsakega posameznika in na to, da prav vsakemu poiščejo individualno implantološko terapijo, ki bo dolgoročno povrnila funkcijo, estetiko in kakovost življenja. Prav takšen pristop je kliniko uveljavil kot implantološki center odličnosti, nanje se obračajo tudi pacienti, ki so drugod že slišali, da implantološko zdravljenje zanje ni več mogoče.

    Natančna diagnostika in individualno načrtovanje zdravljenja sta temelj vsake uspešne implantološke terapije. FOTO: Jože Suhadolnik
    Natančna diagnostika in individualno načrtovanje zdravljenja sta temelj vsake uspešne implantološke terapije. FOTO: Jože Suhadolnik

    Vsaka uspešna terapija se začne z natančno diagnozo

    Prav v diagnostiki se je v zadnjih letih zgodil največji preskok. Ta zdravniku omogoča celovit vpogled v zdravstveno stanje pacienta in pripravo individualiziranega načrta zdravljenja.

    Prvi specialistično-diagnostični pregled v Ortoimplantu DENTAL SPA zato vključuje funkcionalno-diagnostični pregled z maksilofacialno analizo (MFA), 2D in 3D RTG-slikanje čeljusti, intraoralno fotografiranje in digitalno skeniranje, ekstraoralno fotografiranje in izdelavo terapevtskega načrta, ki ga specialist pacientu podrobno predstavi. Vsak korak je namenjen temu, da se zdravljenje prilagodi posamezniku in ne obratno.

    Pomemben del tega pristopa je tudi diagnostika kostnega metabolizma, ki jo je dr. Zdenko Trampuš kot prvi na Hrvaškem uvedel v vsakodnevno implantološko prakso. Gre za sodobno metodo, ki zdravnikom omogoča vpogled v kostni metabolizem pacienta in s tem boljšo oceno možnosti za uspešno vraščanje implantatov še pred začetkom zdravljenja.  

    Preverite, kako lahko kapljica krvi spremeni potek terapije:

    Ko drugi ne vidijo več rešitve

    Za številne paciente se pot do novih zob zaplete že veliko pred prvim pregledom. Zaradi napredovale parodontoze, dolgotrajne brezzobosti ali izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti jim je bilo namreč pogosto že povedano, da implantološko zdravljenje zanje ni več mogoče.

    V Ortoimplantu DENTAL SPA k takšnim primerom pristopajo drugače. Zaradi dolgoletnih kliničnih izkušenj, naprednih implantoloških metod in natančnega načrtovanja lahko zdravijo tudi paciente, ki so bili drugod zavrnjeni. Klasično terapijo All-on-4 nadgrajujejo z naprednimi All-on-X rešitvami, ki vključujejo več različnih implantoloških metod, izbranih glede na anatomijo in potrebe posameznega pacienta.

    FOTO: Jože Suhadolnik
    FOTO: Jože Suhadolnik

    Katere implantološke metode uporabljajo v Ortoimplantu DENTAL SPA?

    All-on-4

    Rešitev za brezzobe paciente, pri kateri je fiksna protetična konstrukcija pritrjena na štiri vsadke. Omogoča hitro in trajno obnovo nasmeha tudi ob zmanjšani količini čeljustne kosti.

    Zygoma All-on-4

    Napredna metoda za paciente z izrazitim pomanjkanjem kosti v zgornji čeljusti. Namesto v čeljustno kost se implantati sidrajo v ličnico (zigomatično kost), zato obsežne kostne avgmentacije pogosto niso potrebne.

    Pterigoidni implantati

    Implantati se sidrajo v pterigoidni del sfenoidne kosti na zadnjem delu zgornje čeljusti. Metoda omogoča stabilno oporo tudi tam, kjer v zadnjem delu čeljusti ni več dovolj kosti.

    Transnazalni implantati

    Namenjeni so pacientom z izrazitim pomanjkanjem kosti v sprednjem delu zgornje čeljusti. Implantati se sidrajo ob nosni votlini, kar omogoča zdravljenje tudi v zelo zahtevnih anatomskih razmerah.

    Transsinusni implantati

    Posebna metoda, pri kateri implantat poteka ob maksilarnem sinusu in omogoča varno sidranje tudi ob izraziti izgubi kosti v zgornji čeljusti.

    Individualizirani subperiostalni implantati (koncept No Bone oziroma Zero Bone)

    Po meri izdelani vsadki za paciente z zelo izrazitim pomanjkanjem čeljustne kosti, pri katerih klasična implantološka terapija ni več mogoča. Na podlagi digitalnega načrtovanja in 3D-tehnologije so prilagojeni anatomiji posameznega pacienta.

    Ni najboljše metode. Obstaja le metoda, ki je najbolj primerna za posameznega pacienta.

    Vsaka implantološka terapija je prilagojena zdravstvenemu stanju, anatomiji in pričakovanjem posameznega pacienta. FOTO: Jože Suhadolnik
    Vsaka implantološka terapija je prilagojena zdravstvenemu stanju, anatomiji in pričakovanjem posameznega pacienta. FOTO: Jože Suhadolnik

    Odličnost pomeni tudi, da se nikoli ne nehaš učiti

    Medicina se nenehno razvija, zato dolgoletne izkušnje same po sebi niso dovolj. Enako pomembna je pripravljenost, da zdravnik svoje znanje ves čas nadgrajuje, spremlja razvoj stroke in nove metode uvaja v vsakodnevno klinično prakso. Prav zato je Ortoimplant DENTAL SPA že več kot tri desetletja med centri, ki pomembne implantološke novosti uvajajo med prvimi.

    Pomemben del sodobne implantologije je tudi digitalno načrtovanje terapije. S pomočjo naprednih digitalnih tehnologij lahko strokovna ekipa zdravljenje načrtuje do najmanjše podrobnosti, pacient pa si že pred začetkom terapije lažje predstavlja pričakovani rezultat. Takšen pristop prinaša večjo natančnost, bolj predvidljiv potek zdravljenja in večjo varnost skozi celoten proces.

    Ko je v središču človek, ne le zdravljenje

    Uspešno implantološko zdravljenje ni odvisno le od pravilno izvedenega posega. Za mnoge paciente je pomembno tudi, kako se med zdravljenjem počutijo, koliko zaupanja imajo v strokovno ekipo in kako poteka okrevanje. Prav zato so v Ortoimplantu DENTAL SPA razvili edinstven DENTAL SPA PROTOKOL, ki združuje sodobno implantologijo, napredno diagnostiko, analgosedacijo in podporne DENTAL SPA tretmaje v enoten koncept obravnave.

    Pacientom je glede na zdravstvene indikacije na voljo tudi analgosedacija, ki jo ves čas posega nadzoruje anesteziolog. Gre za stanje zmanjšane zavesti, ki številnim pacientom omogoča bistveno bolj sproščeno izkušnjo tudi pri zahtevnejših implantoloških posegih.

    DENTAL SPA PROTOKOL združuje sodobno implantologijo, analgosedacijo in podporne tretmaje za čim prijetnejšo izkušnjo pacienta. FOTO: Jože Suhadolnik
    DENTAL SPA PROTOKOL združuje sodobno implantologijo, analgosedacijo in podporne tretmaje za čim prijetnejšo izkušnjo pacienta. FOTO: Jože Suhadolnik

    Pomemben del protokola so tudi DENTAL SPA tretmaji, med katerimi so limfna drenaža, ozonoterapija, magnetoterapija s torzijskimi polji, intravenska suplementacija z vitamini, minerali in aminokislinami ter hiperbarična kisikova terapija. Namen teh postopkov je podpreti organizem pred zdravljenjem in po njem ter prispevati k čim boljšemu okrevanju.

    Da bi bila celotna izkušnja za paciente čim prijetnejša, tretmaji potekajo v mirni SPA coni klinike, na voljo pa jim je tudi Zuu Bar, edinstven prostor, kjer lahko pred posegom, po njem ali med posameznimi fazami zdravljenja počakajo v sproščenem okolju, brez zvokov in občutkov, ki jih mnogi še vedno povezujejo s klasično zobozdravstveno ordinacijo.

    Postanite del družbe 14.000 zadovoljnih pacientov

    Če razmišljate o implantološkem zdravljenju ali so vam drugod povedali, da zanj niste primeren kandidat, je prvi korak specialistično-diagnostični pregled. Na podlagi natančne diagnostike, individualnega načrtovanja in dolgoletnih kliničnih izkušenj strokovna ekipa pripravi terapijo, prilagojeno vašemu zdravstvenemu stanju in pričakovanjem.

    Rezervirajte svoj termin za specialistično-diagnostični pregled na telefonski številki +385 1 3703 498 ali izpolnite obrazec na uradni spletni strani klinike.

    Več o naprednih implantoloških metodah, strokovni ekipi in DENTAL SPA PROTOKOLU lahko spremljate tudi na njihovih profilih na Facebooku, Instagramu, YouTubu, TikToku in LinkedInu.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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