Stiske neformalnih oskrbovalcev so pogosto prezrte

Zaradi staranja prebivalstva se mnogi zaposleni, ki so hkrati neformalni oskrbovalci hudo bolnih družinskih članov, srečujejo z veliko stisko, ki jim jo povzročajo tudi zahteve poklicnega življenja. V organizaciji Slovenskega društva Hospic ob podpori ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj poteka projekt IMRO, katerega namen je premostiti te stiske.

V Sloveniji starostno onemoglega, kronično bolnega ali invalidnega svojca vsak teden oskrbuje okoli 200.000 družinskih članov. Neformalni oskrbovalci, tudi mladoletni, s svojim prispevkom k oskrbi starejših ljudi bistveno razbremenijo zdravstveni sistem, v sistemu oskrbe pa so sami pogosto spregledan in ranljiv člen. Izpostavljeni so delovnim obremenitvam in pogosto nimajo dostopa do strokovne podpore in pomoči.